Feuerwehrhaus-Umbau in Obergünzburg kostet 1,44 Millionen Euro

Maktrat Obergünzburg beschließt Umbau des Feuerwehrhauses trotz sehr hoher Baukosten. Schließlich solle die Feuerwehr vor Ort einsatzfähig bleiben.

31.01.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Im Haushaltsjahr 2022 werden für die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus Obergünzburg Kosten von etwa einer Million Euro anfallen, der Rest wird 2023 fällig. Dafür sind nur etwa 100.000 Euro an Zuschüssen zu erwarten, da die Förderbeträge im Feuerwehrwesen „relativ gering“ sind, wie Kämmerer Christoph Brenner bedauernd anmerkte.

Marktrat Heisler zeigt sich "ein Stück weit entsetzt" über die Obergünzburger Zahlen

Marktrat Herbert Heisler zeigte sich „ein Stück weit entsetzt“ über diese Zahlen. Allerdings herrschte im Marktrat Einigkeit darüber, dass die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sichergestellt sein müsse und dass das Feuerwehrhaus nach 35 Jahren dringend eine Grundüberholung benötige.

Die Hoffnung von Marktrat Günter Räder – „Vielleicht hören wir dann ja 35 Jahre lang nichts mehr!“ – sorgte zwar für Heiterkeit im Gremium. Es fasste den Baubeschluss anschließend aber einstimmig.

Dabei war es der Feuerwehr in Obergünzburg anfangs nur um zwei technische Ersatzinvestitionen gegangen

Ursprünglich war es „nur“ um zwei technische Ersatzinvestitionen gegangen: Die Schlauchwaschmaschine ging 2021 irreparabel kaputt, denn es stellte sich heraus, dass es für sie keine Ersatzteile mehr gibt. Außerdem kündigte der Hersteller an, dass ab dem Sommer 2022 die Wartung für die vorhandene Atemschutz-Anlagentechnik eingestellt würde.

Zuvor hatte man bereits beschlossen, die beiden Anlagen in interkommunaler Zusammenarbeit auch für die Gemeinden beziehungsweise Wehren in Günzach und Untrasried zu nutzen. Das bedeutet, dass zukünftig deutlich mehr Material zum Waschen, Reinigen und Prüfen hereinkommen wird.

Von den neuen Anlagen profitieren auch Günzach und Untrasried

Daher bot es sich an, die Waschanlage und die Atemschutzwerkstatt im Zuge der Erneuerung die Anlagen auch gleich bedarfsgerecht zu vergrößern und diejenigen Wege und Prozesse zu optimieren, die sich in der Vergangenheit als verbesserungswürdig gezeigt hatten. Diese Überlegungen erfolgten in enger Abstimmung mit der Feuerwehr.

Die ersten beiden Bauabschnitte, der Einbau der neuen Schlauchwaschmaschine und der Umbau des durch die moderne Maschine nicht mehr benötigen Schlauchturms, sind bereits weitgehend abgeschlossen. Der dritte Bauabschnitt, der Einbau der interkommunale Atemschutzwerkstatt, beginnt im Mai 2022 und soll bis August beendet sein.

Ab Herbst wird sich auch außen am Obergünzburger Feuerwehrgerätehaus einiges ändern

Ab September wird sich dann auch am Äußeren des Gebäudes einiges ändern: An der Ostseite wird ein zweistöckiger Anbau errichtet, im Süden kommt eine so genannte eingehauste Kaltrampe dazu. Zudem werden alle Fenster ausgetauscht und die Holzfassaden erneuert, da sie an etlichen Stellen faulen.