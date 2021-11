Feuerwehrverband informiert: Zehn Tipps für eine sichere Adventszeit

Unachtsamkeit ist die Brandursache Nummer eins. Gerade in der Adventszeit ist die Gefahr groß. Der Feuerwehrverband gibt Tipps, wie Brände vermieden werden können.

29.11.2021 | Stand: 14:05 Uhr

Die Adventszeit hat begonnen: Die Feuerwehren in Deutschland informieren zu diesem Anlass über die Brandrisiken in der Vorweihnachtszeit. Auch die Feuerwehr Obergünzburg weist in den sozialen Medien auf die Gefahren hin. „Unachtsamkeit etwa beim Umgang mit dem Adventskranz ist in dieser Zeit eine der häufigsten Ursachen für Zimmer- und Wohnungsbrände“, erklärt Frank Hachemer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).

Er appelliert an die Umsicht der Bürger, Feuergefahren zu minimieren: Jedes Jahr ereignen sich in Deutschland in der Adventszeit zahlreiche Brände, die durch den sorgsameren Umgang mit Kerzen vermieden werden könnten.

Hier die zehn Tipps des DFV für eine sichere Adventszeit: