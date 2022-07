Nach zwei Jahren Sendepause findet in der Filmburg Marktoberdorf das Kinderkinofest statt. Auf dem Programm stehen sieben Filme, die wichtige Themen ansprechen.

02.07.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Nach zwei Jahren coronabedingter Sendepause ist es erstmals wieder soweit: In der Filmburg Marktoberdorf findet am 16. und 17. Juli das Kinderkinofest, kurz Kikife, statt. Zum 14. Mal unterstützt der Rotary-Club Marktoberdorf das Kinoerlebnis, das jedes Mal 2000 Besucher in die Filmburg lockte.

