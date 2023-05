Firma Allmatic in Unterthingau ein „Arbeitgeber der Zukunft“

Der Unterthingauer Spannysteme-Hersteller Allmatic wurde zum "Arbeitgeber der Zukunft" gekürt. Wie hat sich der Betrieb die bundesweite Auszeichnung verdient?

08.05.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Als „Arbeitgeber der Zukunft“ ist das Unternehmen Allmatic-Jakob Spannsysteme in Unterthingau vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) in Hamburg ausgezeichnet worden. Bei dem zweistufigen Prüfprozess des Instituts für die bundesweite Auszeichnung wurden laut einer Pressemitteilung Unternehmen ausgewählt, die Kriterien als Arbeitgeber wie eine zukunftsgerichtete Unternehmensstrategie, Nachhaltigkeit und ein innovatives Arbeitsumfeld erfüllen.

Es geht um Mitarbeiterfreundlichkeit, flache Hierarchien und flexible Arbeitszeiten

Dabei liegt das Augenmerk auf moderner Führung und Mitarbeiterfreundlichkeit. In die Bewertung seien zudem Aspekte wie flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten und „Mitarbeiter-Benefits“ eingegangen, heißt es in der Mitteilung. (Lesen Sie auch: Karrieren: Herbert Mayr ist nun Chef bei Allmatic - Dabei fing er dort als Schlosserlehrling an.)

Allmatic macht rund zehn Millionen Euro Jahresumsatz und gehört zur Jakob-Firmengruppe

Allmatic (circa zehn Millionen Euro Jahresumsatz) zählt – mit rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unterthingau – nach eigenen Angaben seit fünf Jahrzehnten zu den führenden Anbietern von präzisen Spann- und Haltesystemen für anspruchsvolle Zerspanung in Fräs- und Bearbeitungszentren. Das Unternehmen gehört, wie die Schwesterfirma Ott-Jakob in Lengenwang, zur Jakob-Firmengruppe im unterfränkischen Kleinwallstadt.