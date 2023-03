Diese Allgäuer Firma verkauft Grills sogar in die USA

Das Familienunternehmen Rösle wurde 1888 gegründet. Bekannt ist das Marktoberdorfer Unternehmen für seine Küchenwerkzeuge aus Edelstahl und die Grillgeräte.

18.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Eine kleine Spenglerei bildete 1888 den Ursprung der Rösle-Firmengruppe in Marktoberdorf. Nun, 135 Jahre später, ist Rösle ein international agierendes Familienunternehmen, das sowohl Küchenwerkzeuge aus Edelstahl als auch Grillgeräte vertreibt. Bis heute hat es seinen Firmensitz in Marktoberdorf. Das hebt das Unternehmen in einer Pressemitteilung hervor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.