Flächen frei für Photovoltaik? Darüber wird in Bidingen diskutiert

29.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Kerzen, weihnachtliche Dekoration, Gebäck und alkoholfreier Punsch: Das erinnerte zuerst eher an eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier, aber nicht an eine Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Franz Martin hat sich für die letzte Sitzung des Gemeinderats Bidingen für das Jahr 2022 einiges einfallen lassen, um damit auf die besinnliche Zeit hinzuweisen.

Das Thema Photovoltaik zog ein größeres Publikum als sonst nach Bidingen

Und doch: „Vor der Feier folgt erst die Arbeit“, sagte Martin. Ein Thema, das für eine längere Diskussion sorgte, war der Beschluss zum Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet. Wohl eher deshalb und nicht wegen des Punschs waren mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als sonst anwesend.

Da es sich um ein sehr „sensibles Thema“ handelte, hatten einige Ratsmitglieder etliche Einzelanfragen. Die Meinungen zu dem Projekt gingen jedoch zum Teil weit auseinander: Die einen sahen die Anlagen zur Energiegewinnung als notwendig an, plädierten aber für einen strengen Kriterienkatalog. „Es soll kein Freibrief für alle sein“, sagte Martin Epp. (Lesen Sie dazu auch: Solaranlage und Balkonkraftwerk: Wichtigste Infos zu Kosten und mehr

Andere wiederum sprachen sich für den Erhalt der landwirtschaftlichen Fläche und den Anbau von Lebensmitteln aus. Es wurde unter anderem an die Abhängigkeit während des Ukrainekrieges erinnert. Monika Schneider wünschte sich eine Bürgerbeteiligung. Und Michael Kirchmayr forderte, dass die Fläche der PV-Anlagen lediglich ein Prozent der Gemeindefläche ausmache.

Bürgermeister Franz Martin: "Wir machen sehr viel, aber wir können noch mehr machen."

Ebenso wurde das Thema Naherholung angesprochen und gefordert, weitere Windräder nicht zu planen. „Wir müssen nicht immer Vorreiter sein“, sagte Hermann Schindele, „wir haben so viel freie Flächen“. Klaus Bolz hält die bisherige Energieerzeugung im Gemeindegebiet für ausreichend. „Zuerst sollte man auf die Dächer gehen“.

Martin sagte abschließend: „Wir machen sehr viel, aber wir können noch mehr machen. Wir sollten jetzt nicht Nein sagen, sondern unsere Stärke nutzen.“ Nach den vielen unterschiedlichen Meinungen fiel auch das Beschlussergebnis mit sieben Ja-Stimmen gegen sechs Nein-Stimmen sehr knapp aus.

Diese Bauvorhaben wurden außerdem in der Gemeinderatssitzung in Bidingen thematisiert

Zu einem Bauantrag für die Erweiterung eines Milchviehlaufstalles in Geblatsried gab es nur wenige Anmerkungen. Die Fragen nach dem Brandschutz und einer eventuellen Überdachung waren schnell beantwortet und der Plan wurde einstimmig genehmigt.

Mehr Diskussion benötigte ein Bauvorhaben in Bernbach. Ein Bauträger möchte drei Reihenhäuser mit Garagen und Carport erstellen. Das Gremium wollte einen schriftlichen Hinweisvermerk, da die Hanglage und die nötigen Stützmauern zu einigen Problemen führen könnten. In der Nähe gab es bereits einen Hangrutsch, einen weiteren wollten einige Räte verhindern.

Genehmigt wurde ein Antrag auf Vorbescheid zum Wiederaufbau eines abgebrochenen Holzhauses in Ruderatsried. „Hier sollte man genau hinschauen“, sagte ein Gemeinderat. Waltraud Mair bemängelte die Größe (157 Quadratmeter) des Holzhauses für einen Betriebshelfer, möchte aber die Entscheidung dem zuständigen Bauamt überlassen. Auch weitere Kollegen störten sich an der Größe des Gebäudes im Außenbereich, hier soll ein Hinweis an das Bauamt erfolgen.

Danach folgte der Aufstellungsbeschluss für das neue Baugebiet „Bidingen-Eurischweg“ in Bidingen. Hier soll es zu einem beschleunigten Verfahren kommen, damit man möglichst bald in eine Bauplanung gehen kann. Der 3,7 Hektar große Baugrund soll in verschiedenen Abschnitten bebaut werden. Irmgard Schnieringer wünschte sich eine Bedarfsermittlung im Ort. „Das ist noch in weiter Ferne“, sagte Bürgermeister Martin. Mit einer Gegenstimme hat der Gemeinderat der Beschluss gefasst.

Neue Fächer für Urnen sind in Bidingen geplant

Weil die Urnenbestattungen zunehmen, machte sich die Gemeinde Bidingen schon vorab Gedanken über Art, Platzierung, Farben und Umgebungsgestaltung der Urnenstelen. Ruderatshofen und Jengen dienten dabei als Vorbilder. Am Ende der kurzen Diskussion entschied sich der Gemeinderat für dunkle Stelen mit hellen Tafeln. Die Kosten belaufen sich für die drei geplanten Stelen mit zehn Urnenfächern auf 13.800 Euro brutto. Auch in der Platzierung und der Umgebungsgestaltung waren sich alle einig.

Zudem ging es um die Beschaffung von Hardware für die Grundschule Bidingen. 16 Tablets, 25 Stifte und 25 Tastaturen werden benötigt. Nach Abzug der Förderung von 90 Prozent liegt der Eigenanteil bei knapp 1300 Euro. Auch diesem Punkt stimmte das Gremium zu. Anfragen zu Whiteboards (elektronische Schultafeln) liegen noch nicht vor.

