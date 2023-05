Sie gehen gemeinsam durchs Feuer – und feiern das auch

Die Feuerwehren im Günztal begehen seit 30 Jahren gemeinsam den Florianstag. Dabei gab es bei der ersten Feier für den Feuerwehr-Schutzpatron fast ein Unglück.

03.05.2023 | Stand: 11:29 Uhr

Waren die Hände des Heiligen Florian im Spiel, als beim Tag zu seinen Ehren in Obergünzburg beinahe das Feuerwehrhaus abgebrannt wäre? Fast könnte man das meinen, denn dass es nicht zu einem größeren Schaden kam, hatte man dem ersten Florianstag in Obergünzburg zu verdanken.

Diesen feierten die Feuerwehren aus Günzach, Friesenried, Blöcktach, Ebersbach, Burg, Willofs, Untrasried, Hopferbach, Ronsberg und Obergünzburg vor 30 Jahren erstmals gemeinsam. Zusammen bilden diese den Unterkreis Vier der Inspektion Mitte des Kreisfeuerwehrverbandes Ostallgäu.

Ursache des Brandes war eine defekte Ladesteckdose

Ursache des Brandes vor 30 Jahren war eine defekte Ladesteckdose am Tanklöschfahrzeug, die einen Kabelbrand verursacht hatte. Gemeinsam konnten die Feuerwehren den Brand schnell löschen.

Die Idee eines Floriantages entstand bei einer Schulung in Mindelheim. Wolfgang Wolpert, damals Kassier sowie Peter Rohrer, damals Vorstand des Feuerwehrvereins, wurden von den Unterallgäuer Kameraden zur Feier des Floriantages eingeladen.

Wieder daheim im Günztal wurde die Idee eines eigenen Festes umgesetzt. Bis heute organisiert Peter Rohrer federführend den Florianstag. Reihum wechseln sich die Feuerwehren ab: In diesem Jahr findet er in Burg am Freitag, 5. Mai, um 19 Uhr statt. Nach dem Feldgottesdienst sind die Floriansjünger zu einem gemütlichen Abend eingeladen.

