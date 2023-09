Frau kippt mit Leichtkraftrad um: Es gibt gleich zwei Ursachen

Eine Frau verletzt sich bei einem Unfall in Unterthingau. Sie war mit dreirädrigem Leichtkraftrad in einer Kurve umgekippt. Über die Ursache staunt die Polizei.

10.09.2023 | Stand: 16:09 Uhr

Einen Unfall mit einem dreirädrigen Kleinkraftrad, das auf 25 Stundenkilometer gedrosselt ist, hat eine Frau in Unterthingau verursacht und sich dabei verletzt. Am Samstagnachmittag befuhr sie die Marktoberdorfer Straße in Richtung Marktoberdorf. In einer scharfen Linkskurve kippte das Gefährt auf die rechte Seite, da die Frau nach Ansicht der Polizei mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Kurve eingefahren war. Sie erlitt bei dem Sturz eine Kopfplatzwunde und wurde deshalb zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Es gibt noch einen anderen Grund für den Unfall

Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, nahmen sie einen Atemalkoholtest vor. Ergebnis: Die Frau war stockbetrunken – 1,6 Promille. Deshalb wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutentnahme erfolgte. Am Gefährt der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf unter Telefon 08342/9604-0 zu melden.

