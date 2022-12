Frieden, Ehrlichkeit, Nächstenliebe: Ostallgäuer Landrätin setzt auf Europas Werte

Landrätin Zinnecker geht im Kreistag auf den Krieg in der Ukraine ein, die eben beendete WM sowie den EU-Korruptionsskandal. Ihr Ostallgäuer Ausblick auf 2023.

19.12.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Werte wie Ehrlichkeit, Fleiß, Zuverlässigkeit, Solidarität, Toleranz, Nächstenliebe und Frieden hat Landrätin Maria Rita Zinnecker zum Thema ihrer Jahresabschlussrede 2022 im Kreistag gemacht. „Das sind unsere Werte – dafür stehen wir“, sagte sie mit Blick auf das zu Ende gehende Jahr. In diesem habe Russland mit dem Krieg in der Ukraine nicht nur die Sicherheit in Europa infrage gestellt. „Vielmehr war die Wertedebatte das große Thema.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.