Sanierung des Friedhofs von Aitrang startet noch heuer - Und das wird gemacht

14.09.2023 | Stand: 10:30 Uhr

Die Sanierung der Außenanlagen auf dem Friedhof in Aitrang und das Erstellen eines Urnengrabfelds sollen noch dieses Jahr in Angriff genommen werden. Außerdem beschloss der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause, über eine Online-Befragung Vorschläge für ein Innenentwicklungskonzept der Gemeinde von den Bürgerinnen und Bürgern und den örtlichen Vereinen zu sammeln. Lesen Sie auch: Für Menschen mit Rollator gibt es auf dem Friedhof Aitrang ein Problem

Zur Friedhofssanierung erinnerte Gemeinderat Simon Richter von der Arbeitsgruppe (AG) Friedhof an den bereits im März gefassten Grundsatzbeschluss zu den nötigen Arbeiten. In den vergangenen Wochen fanden mehrere Planungsbesprechungen und Ortstermine mit der AG Friedhof und mehreren Fachfirmen statt, berichtete er. Die AG habe alle Angebote für das Urnengrabfeld mit Wegebau und Stahleinfassung, für Pflastersteine, Pflasterarbeiten, für Sanierungsarbeiten beim Treppenaufgang Westseite (und Stufe Sakristei) sowie für die Sanierung des Friedhofs-WC samt Fenster und Eingangstür geprüft.

Baukosten im sechsstelligen Bereich

Es sei von Gesamtkosten von 110.000 Euro auszugehen. Diese Kosten könnten durch Eigenleistungen des Bauhofs, durch Bürger- und Vereinsbeteiligung und Spenden noch verringert werden. Bei milder Witterung sei der Baubeginn für November vorgesehen. Dabei sei davon auszugehen, dass die Restarbeiten im Frühjahr 2014 erfolgen werden. Drei neue Brunnen seien schon geliefert worden.

Gemeinderat Aitrang beschließt Konzept

Laut Bürgermeister Michael Hailand sind im Vermögenshaushalt 2023 für die Sanierung 60.000 Euro enthalten. Die weiteren Mittel seien im Etat 2024 vorzusehen. Daraufhin beschloss der Gemeinderat nach kurzer Diskussion einstimmig, das Konzept für die Sanierung des Friedhofs Aitrang für die von Richter beschriebenen Gewerke umzusetzen. Ebenso beschlossen die Räte, das Konzept für das Gewerk Natursteinarbeiten für circa 5800 Euro umzusetzen.

Wie Hailand berichtete, hat das Planungsbüo „Orte gestalten“ empfohlen, dass für ein Innenentwicklungskonzept vor einer Auftaktveranstaltung mit den Bürgern eine Bürgerbefragung sinnvoll wäre. Damit könne festgestellt werden, welche Handlungsfelder wichtig sind und was die Menschen in Aitrang beschäftige.

Bürger können Online ihre Meinung abgeben

Dazu gebe es ein Online-Befragungstool namens „Lena“ (Ländliche Entwicklung und Nachhaltigkeit). Durch die Anwendung von „Lena“ seien in der darauffolgenden Bürger-Auftaktveranstaltung Fragerunden und das Einsammeln von Anregungen nicht mehr erforderlich. Vielmehr könne das Planungsbüro in der Veranstaltung bereits zielgerichtet auf bestimmte Handlungsfelder eingehen.

Die Gemeindeverwaltung hatte den Räten vor der Ratssitzung bereits einen allgemeinen Fragekatalog mit 91 Fragen zur Verfügung gestellt, aus dem die Räte diejenigen Fragen benannten, die ihnen am wichtigsten erschienen. Daraus wurden mit dem Planungsbüro dann die 25 Fragen zusammengestellt, die am häufigsten benannt wurden. In der Sitzung beschloss der Gemeinderat nun einstimmig, eine Bürgerbefragung mit dem so für Aitrang entstandenen „Lena“-Fragebogen zu machen.

Die Befragung erfolgt online oder alternativ mit Fragebögen, die bei der Gemeinde zur Abholung bereitliegen. Sie ist anonym. Der Rat hofft auf viele Teilnehmer, um eine große Aussagekraft zu erzielen. Der Fragebogen wird nun noch in den bevorstehenden Bürgerversammlungen vorgestellt. Es wird auch darüber informiert, wie die Befragung abläuft.

Die Bürgerversammlung in Aitrang findet am 21. September um 20 Uhr im Gasthaus Ziegerer, die Senioren-Bürgerversammlung am 25. September um 14 Uhr, ebenfalls beim Ziegerer, die Bürgerversammlung in Huttenwang am 28. September um 20 Uhr im Vereinshaus Scharpf statt.