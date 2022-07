Fritzis Welt TV: Kindersendung aus dem Allgäu geht in die zweite Staffel

Der Marktoberdorfer Max Kinker produziert zusammen mit Sandra Ade die Kinderserie "Fritzis Welt". Nun gibt es eine neue Staffel mit vielen neuen Abenteuern.

26.07.2022 | Stand: 12:10 Uhr

Seit einigen Monaten hüpft Fritzi der Frosch über die Fernsehbildschirme von vielen Kindern im Allgäu und erlebt dabei bunte Abenteuer. „Fritzis Welt“ heißt die Fernsehsendung, die bei Allgäu TV zu sehen ist. Dahinter steckt der Marktoberdorfer Max Kinker zusammen mit Sandra Ade. Eine Staffel mit 15 Folgen haben die beiden bereits produziert. Nun sind sie in eine zweite Staffel gestartet.

So entstand die Idee zu Fritzis Welt

Wie bereits berichtet, ist die Idee zur Sendung im ersten Lockdown entstanden. Sandra Ade ist Musiklehrerin und leitet die Musikschule Klangkunstwerkstatt in Durach bei Kempten. Dort unterrichtet auch Max Kinker, der Theaterpädagoge und Schauspieler ist. Fritzi der Frosch ist bereits seit Jahren ein fester Bestandteil der Musikwelt der beiden. Um ihn drehten sich bereits vier Kindermusicals, die in der Kemptener Kultbox vor Tausenden von Zuschauern aufgeführt wurden und aus der Feder von Sandra Ade stammten. Alles begann damit, dass Ade und Kinker während der Quarantänezeit Videos drehten, um die Kinder mit Musik zu versorgen. Ein Konzept, das ankam: Seit vergangenem Jahr läuft „Fritzis Welt TV“ auch im Fernsehen.

Drehort für die Serie ist dabei das heimische Wohnzimmer. Bei „Fritzis Welt TV“ ist nämlich alles handgemacht – vom Ton über die Musik bis hin zum Zeichentrick. Ade und Kinker drehen jedoch auch an ganz besonderen Plätzen im Allgäu. So erkundete Fritzi bereits den Flugplatz in Kempten-Durach. Selbstgeschriebene Musik, Bastelübungen oder Rezepte laden die Kinder zum Mitmachen ein.

Diese Abenteuer erwarten Fritzi in der zweiten Staffel

Auch in der zweiten Staffel erwarten den kleinen Frosch aufregende Abenteurer, verrät Kinker. „Wir besuchen zum Beispiel ein Schloss und lassen uns zeigen, wie Töpfe und Geschirr hergestellt werden.“ Auch gesunde Ernährung wird ein Thema sein. Unter anderem wird es auch eine Märchen-Reihe geben. „Es bleibt kunterbunt“, sagt Max Kinker. „Fritzi der Frosch ist natürlich auch dabei – genau so wie der Nikolaus im Winter.“ Ungefähr die Hälfte der Folgen ist bereits fertig. Die andere Hälfte muss noch produziert werden. Dies ist dank der finanziellen Unterstützung zahlreicher Sponsoren möglich: nämlich der Allgäuer Werkstätten, Schloss Immenstadt, Senioren Zentrum Durach, AOK Bayern, Fernwasser, AÜW, Rösle und der Firma Kugelmann. Dass Fritzi bei Groß und Klein auf viel Begeisterung stößt, macht Kinker und Ade stolz: „Wir freuen uns riesig, denn es steckt viel Arbeit dahinter“, sagt Max Kinker.

Die Folgen werden auf Allgäu TV viermal täglich um 9 Uhr, 11.30 Uhr, 14 Uhr und 15.30 Uhr ausgestrahlt. Jede zweite Woche kommt dienstags um 14 Uhr eine neue Folge. Im Internet ist Fritzis Welt zu finden unter www.fritziswelt.de

