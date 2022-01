Zuhause ist da, wo es am schönsten ist: Verena Wieder nutzte die Weihnachtstage für einen Besuch bei ihrer Familie in Thalhofen. In wenigen Tagen fliegt die Fußballerin mit den Frauen von Bayer 04 Leverkusen ins Trainingslager nach Gran Canaria, um sich auf die Spiele der Bundesliga vorzubereiten.