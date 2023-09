Fastabsteiger SG Biessenhofen-Marktoberdorf startet gegen starken Aufsteiger

Für die Handballer der SG Biessenofen-Marktoberdorf geht es wieder los. In der vorigen Saison wäre die Mannschaft fast abgestiegen. Nun geht es zu einem Meister.

24.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Mit einem Auswärtsspiel starten die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf in die neue Saison. In der vergangenen Spielzeit haben sie nach langem Zittern doch noch den Klassenerhalt in der Bezirksliga Alpenvorland geschafft. Zum Auftakt ist die SG zu Gast beim TSV Schongau.

Das zeichnet den Gegner der Marktoberdorfer Handballer aus

Für den hat die Runde bereits in der vorigen Woche beim TSV Mindelheim begonnen. Die Oberbayern gewannen mit 37:33 und setzten damit als Aufsteiger eine erste Duftmarke. In der vorigen Saison sind die Schongauer mit acht Siegen, zwei Unentschieden und als einzige Mannschaft ohne Niederlage souverän Meister in der Bezirksklasse Mitte geworden. Dabei warfen sie die meisten Tore (340) und hatten die sicherste Abwehr (244).

Gespielt wird am Sonntag, 24. September, in der Lechsporthalle in Schongau. Anpfiff ist um 18 Uhr.

