Für diese Projekte im Ostallgäu gibt es Geld von der EU

Zwei Millionen Euro stellt die EU dem Ostallgäu wieder zur Verfügung. Sie fließen speziell in Projekte für den ländlichen Raum. Was bisher geschah.

05.06.2023 | Stand: 10:20 Uhr

Bergaufland Ostallgäu ist für den Zeitraum von 2023 bis 2027 vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wieder als sogenannte Lokale Aktionsgruppe für das EU-Förderprogramm anerkannt worden. Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine, Verbände und Kommunen im Ostallgäu können damit auch künftig einen Zuschuss über das Programm Leader für ihre Projektideen beantragen.

So beurteilt die Landrätin des Ostallgäu den Zuschuss

„Die Erfolgsgeschichte von Leader im Ostallgäu geht weiter“, sagt die Vorsitzende von Bergaufland Ostallgäu, Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Ich freue mich sehr über die Anerkennung, denn sie ist eine hervorragende Nachricht für unseren Landkreis. Wir können damit viele neue Maßnahmen unterstützen, die zur passgenauen Weiterentwicklung des Ostallgäus beitragen werden.“ Für die kommenden vier Jahre stehen der Region knapp zwei Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung.

Grundlage ist die Entwicklungsstrategie für den gesamten Landkreis Ostallgäu. Diese bildet den Rahmen, damit Projekte ausgewählt und gefördert werden können. Voraussetzung ist, dass diese den Entwicklungs- und Handlungszielen der Strategie dienen und den Förderbestimmungen von Leader entsprechen. „Die Entwicklungsstrategie stellt die inhaltlichen Themen für die kommenden Jahre für das Ostallgäu dar. Von Klima über Mobilität bis hin zu Landwirtschaft und Soziales sind die Bereiche vielfältig“, erklärt Heiko Gansloser, Regionalmanager des Landkreises Ostallgäu und Geschäftsführer des Vereins.

Welche Maßnahmen die EU bisher mit ihrem Geld gefördert hat

Die Projekte von Bergaufland sind in fünf Bereich unterteilt: Demografie, Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz, Wirtschaft und Bildung, Tourismus sowie Kultur und Identität. Dabei werden Maßnahmen genannt wie Barrierefreiheit, Demenzkonzept, ÖPNV, auch die Lengenwanger Kleeblattrunde gehört dazu. Es geht um Wald und Holz im Ostallgäu, um Umweltbildung und naturnahen Tourismus. Ein anderes Beispiel ist die Denkstätte in Obergünzburg, die an einem konkreten Fall an die Grausamkeit im Nationalsozialismus erinnert. Die Weiterentwicklung der Burgenregion Allgäu zählt ebenso zu den Maßnahmen.

Konkrete neue Projektideen für Leader können bei der Geschäftsstelle des Vereins eingereicht werden. Das Regionalmanagement des Landkreises berät und unterstützt auch darüber hinaus und steht koordinierend und vernetzend bei Vorhaben im Ostallgäu zur Verfügung.

Das steckt hinter Leader

Das EU-Programm Leader wird übersetzt mit „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raums“. Es fördert die nachhaltige ländliche Regionalentwicklung. Es will lokalen Akteuren ermöglichen, regionale Prozesse mitzugestalten. Umgesetzt wird es durch sogenannte Lokale Aktionsgruppen (LAG). Die Auswahl über die Förderung der Projekte erfolgt durch das Entscheidungsgremium des Vereins. Weitere Informationen zum Bergaufland Ostallgäu sowie zum Förderprogramm Leader stehen unter www.bergaufland-ostallgaeu.de zur Verfügung. Die Geschäftsstelle steht beratend und unterstützend unter Telefon 08342/911-514/-353 oder per E-Mail unter der Adresse info@bergaufland-ostallgaeu.de zur Verfügung.

Lesen Sie auch: Wie eine neue Denkstätte in Obergünzburg die Jugend mahnt

Kurzurlaub im Allgäu: Neun Ideen für einen Wochenendtrip in der Region