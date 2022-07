Für Hans Heinle: Ein JBO-Konzert in Marktoberdorf, das unter die Haut geht

Zu Ehren ihres gestorbenen Vorsitzenden Heinle ziehen 80 JBO-Musiker mit Kerzen in Marktoberdorf durchs abgedunkelte Modeon - und machen Freude mit ihrer Musik.

03.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten“. Dieses Aristoteles-Zitat soll Jugendliche anregen, ein Instrument zu erlernen und zu spielen. Das ist auch der Wunsch des Jugendblasorchesters (JBO) Marktoberdorf, das zu einem Konzert ins Modeon einlud und damit vielen Besuchern große Freude bereitete. Obwohl der Anlass eher traurig war.

Der langjährige Vorsitzende des Marktoberdorfer Jugendblasorchesters war überraschend gestorben

Der erste Termin für das JBO-Konzert war für den 10. Juni vorgesehen. Doch dann starb überraschend der langjährige Vorsitzende Hans Heinle. Und so war es der Wunsch aller Beteiligten, zu Ehren Heinles ein Gedenkkonzert zu geben. Und es wurde ein schönes Konzert. Das JBO spielte auch die schwierigsten Passagen mit einer Leichtigkeit und Bravour, dass die Musiker am Ende nur mit einigen Zugaben verabschiedet wurden.

Stille - brennende Kerzen - ein abgedunkelter Zuschauerraum - ein Tisch mit Blumen - ein Bild des Verstorbenen

Bereits zu Beginn zeigte das JBO die große Wertschätzung für ihren ehemaligen Vorsitzenden. Es war still. Eine besondere Stimmung herrschte, als über 80 Musikerinnen und Musiker mit einer brennenden Kerze durch den abgedunkelten Zuschauerraum zogen und diese auf einem mit Blumen und einem Bild von Heinle geschmückten Tisch vor der Bühne abstellten.

Dieser Tisch war zum Gedenken an den verstorbenen Hans Heinle, langjähriger Vorstand des Jugendblasorchesters Marktoberdorf, aufgestellt. Bild: Wolfgang Hepke

Auch das erste Musikstück ging so manchem Besucher unter die Haut, zudem der anschließende Applaus zunächst ausblieb, damit die Ruhe und das stille Gedenken in diesem Moment gewahrt bleiben. Mit den „Armenischen Tänzen“ von Alfred Reed und mit „Sea Songs“ von Ralph Vaughan Williams präsentierte das Jugendblasorchester die gesamte Breite seiner musikalischen Möglichkeiten.

"Wir spielen ein besonderes Konzert - für unseren Hans Heinle"

Musikalischer Leiter Thomas Wieser brachte mit seinem Gespür für die Musik und die Jugend alle Nuancen zur Geltung. Die Zuhörer waren begeistert und zeigten es immer wieder mit langem Applaus. Wieser begrüßte in Vertretung des verhinderten Vorsitzenden Hubert Jörg auch das Publikum. „Dienstag ist normalerweise nicht ein Termin für ein Konzert“, sagte Wieser, „doch heute ist ein besonderes Konzert, wir spielen für unseren Hans Heinle.“

Wieser bedankte sich bei den Schulen, die in der Pandemie Räume zur Verfügung stellten, „um wenigstens in kleinen Gruppen üben zu können“. „Wir sind jetzt endlich wieder vereint und freuen uns, dass wir nach der langen Zeit vor Ihnen spielen können.“ Er erinnerte auch an das Gemeinschaftsprojekt mit der Stadtkapelle, der Musikschule und mit Windstärke MOD und an die offene Probe am 5. Juli im Probelokal im Rathaus.

Innerhalb weniger Wochen waren gleich mehrere Sterbefälle zu beklagen

Sehr emotional wurde es, als Wieser dann erneut auf die Todesfälle der vergangenen drei Wochen einging. „Es war nicht nur das plötzliche Ableben des langjährigen Vorsitzenden – zwei Akteure des Orchesters verloren ihre junge Mutter“, berichtete der Dirigent dem Publikum. „Es hat uns sehr erwischt, unsere JBO-Familie ist um einiges ärmer“, erklärte er und betonte: „Ich danke meinem Orchester, dass es bei diesem Auf und Ab derart zusammengehalten hat“. Es war schwierig für ihn und das Orchester, sich danach wieder auf das Konzert zu konzentrieren.

Doch mit „Jurassic Parc“, einer der erfolgreichsten Filmmusiken, und „Celtic Knots“ mit unterschiedlichsten Klangelementen machte die Truppe dann doch professionell und perfekt weiter. Ihr Perfektionismus wird auch durch die großen Erfolge widergespiegelt, die sich das JBO schon erspielt hat. Sogar eine CD wurde mit dem Bayerischen Rundfunk aufgenommen. Eine Auszeichnung für alle. In der Pause gab es Gelegenheit, sich in das Kondolenzbuch für Heinle einzutragen, das Pfarrer Klaus Dinkel ausgelegt hatte.

Von der "Olympic Fanfare" bis zum Phantom der Oper

Mit „Olympic Fanfare Theme“ eröffnete das JBO den zweiten Teil, und danach fühlte man in dem Stück „Phantom der Oper“ mit Balletttänzerin Christine mit, die von dem „Maskierten“ verfolgt wird. Frenetisch applaudierten die Besucher den Solisten und dem starken Auftritt des ganzen Orchesters. Mit wie viel Aufwand und Energie geprobt wurde, lässt sich nur erahnen. Es wirkte leicht und spielerisch. Mit Schwung spielte das JBO noch „Wind from the Future“ und der Funke im Publikum sprang gleich wieder über.

Einige langjährige Musikerinnen und Musiker des JBO Marktoberdorf geehrt

Danach ehrte Wieser Musiker, die seit zehn Jahren dem Orchester angehören: Simon Martin, Agnes Hengge, Tobias Heinzelmeier, Julia Hennig, Annerose Schmalholz, Melanie Steinhauser und Dominik Dörner. Die Moderatoren Matthias Schrägle und Veronika Steinheber bedankten sich bei Vorsitzendem Jörg und vor allem Dirigent Wieser für Geduld und großen Einsatz in den Proben.

Einige Musikerinnen und Musiker, die schon seit zehn Jahren beim Jugendblasorchester Marktoberdorf spielen, wurden geehrt. Bild: Wolfgang Hepke

Nachdem das bekannte Stück „The Lord of the Dance“ verklungen war, wollte der Beifall nicht enden. Die Ovationen im Stehen verlangten nach einigen, gern gegebenen Zugaben. „Celtic Crest“ und der Konzertmarsch „Allgäuland“ rundeten das gelungene Konzert ab. Ob dieser Beifall, diese Stimmung, dieses Auftreten und diese einmaligen Klänge irgendwo Hans Heinle erreicht haben?