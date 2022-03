Was das Funkenfeuer in Marktoberdorf mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat

Weithin sichtbar ist das Funkenfeuer am Schillenberg in Marktoberdorf. Was der Trachtenverein D' Wertachtaler damit verbunden hat.

07.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Mehrfach hat das Funkenfeuer des Marktoberdorfer Trachtenvereins D' Wertachtaler wegen Corona ausfallen müssen, in diesem Jahr nicht. Die Trachtler nutzten die Gelegenheit und zündeten den aufgeschichteten Stapel mit alten Christbäumen am Schillenberg an. Und nicht nur das: Der Weg dorthin war markiert mit unzähligen Kerzen.

Auch die Besucher waren aufgefordert worden, Kerzen mitzubringen. Denn der tiefere Sinn war diesmal ein anderer: Es sollte ein Mahnfeuer gegen den Krieg in der Ukraine sein. Zugleich sollte es ein Bekenntnis zumindest zur moralischen Stütze der Bevölkerung in der Ukraine sein.

Eine ähnliche Veranstaltung wird es am Dienstag in Marktoberdorf geben. Ein Marktoberdorfer Bündnis um den DGB hat zu einer Mahnwache aufgefordert. Sie findet am 8. März von 17.30 bis 18.30 Uhr auf dem Stadtplatz statt. Unterdessen sind in der Nacht zu Montag die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Marktoberdorf eingetroffen.

