Warum das Spiel gegen den Letzten für den FC Thalhofen trotzdem schwer ist

16.09.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Vom Papier her ist alles klar: Erster gegen Letzten, FC Thalhofen gegen Langerringen. Trotzdem ist Vorsicht geboten, wenn der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga am Samstag, 16. September, um 15.30 Uhr im Stadion am Mühlsteig auf die Spielvereinigung trifft.

Der FC Thalhofen will ungeschlagen bleiben

Der Aufsteiger holte am vergangenen Wochenende einen Punkt beim 3:3-Unentschieden gegen dem TSV Babenhausen. In der Tabelle steht die Mannschaft von Spielertrainer René Hauck dennoch nur auf dem letzten Rang mit fünf Zählern aus den ersten acht Spielen. Der FC Thalhofen hingegen ist nach dem 2:2 vom vergangenen Wochenende weiterhin ungeschlagen in dieser Saison und steht in der Tabelle mit 16 Punkten aus acht Spielen auf Rang eins.

Dennoch ist die Mannschaft mit ihrer eigenen Leistung immer noch nicht wirklich zufrieden. Die Ergebnisse sind, bis auf wenige Ausnahmen, allesamt sehr knapp und die Elf hat das Gefühl, nicht die Leistung zu zeigen, zu der sie eigentlich fähig wäre. Neben vier Siegen stehen vier Unentschieden auf dem Konto der Truppe von Trainer Florian Niemeyer.

Das haben sich die Fußballer vorgenommen

Am Samstag soll endlich der fünfte Sieg eingefahren werden. Dies soll helfen, die Leichtigkeit wieder zurückzugewinnen, die zu Beginn der Saison und in der Vorbereitung noch vorhanden war. „Wir haben unter der Woche gut trainiert und wollen diese Leistung auch auf den Platz bringen und unseren Zuschauern ein überzeugendes Spiel bieten“, sagt Kapitän Marco Steinhauser. Obwohl die Tabellensituation unterschiedlicher nicht sein könnte, ist sich die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer bewusst, dass sie eine bessere Leistung zeigen muss. Dementsprechend motiviert wird sie ins Spiel gehen.

So will der FC Thalhofen spielen

Personell steht, mit Ausnahme der Langzeitverletzten, wieder der gesamte Kader zur Verfügung. FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Matthias Vetter, Benjamin Büttner, Timo Welte, Cedric Wahler, Linus Zeiler, Niklas Zeiler, Dominik Dürr, Nico Beutel Janik Suske, Robin Volland, Fabian Hartmann, Luca Csauth.

