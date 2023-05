Fußballer von Türk Spor Marktoberdorf sind eine Tormaschine

Türk Spor Marktoberdorf legt in der Fußball B-Klasse auf 116 Tore nach. Eggenthal feiert seinen Meistertitel. Der TSV Obergünzburg träumt davon. Eine Analyse.

Alle Entscheidungen sind schon eine Woche vor dem letzten Spieltag gefallen: In der Fußball A-Klasse 5 geht es am letzten Pflichtspielwochenende um nichts mehr. Eggenthals Fußballer sind Meister, Kaufbeuren II ist sicher Zweiter. Auf den Abstiegsrängen stehen der TSV Obergünzburg II und Jengen/Waal II.

Noch mal etwas für das Torverhältnis getan hat die SpVgg Kaufbeuren II am Wochenende. Sie siegte gegen Oberostendorf mit 11:0. Die Kaufbeurer Reserve stellt somit die beste Offensive der A-Klasse 5 und kommt bis dato auf 116 Tore, 17 mehr als Meister Eggenthal. Auf ebenfalls 116 Treffer bei nur 22 Gegentoren kommt Türk Spor Marktoberdorf als Meister der B-Klasse 3.

Welche eindruckende Bilanz die Fußballer des TSV Seeg aufweisen

Die magische Zahl für den SVO Germaringen heißt 37. So viele Punkte hat der SVO in der Bezirksliga nun auf dem Konto und das bedeutet: Klassenerhalt.

Die SpVgg Rieden ist für die Aufstiegsrelegation qualifiziert. Der B-Klassist kann nicht mehr an Rieden am Forggensee vorbeiziehen, weil er gar kein Ligaspiel mehr vor der Brust hat. So sind es also 52 Zähler, die die SpVgg gesammelt hat. Eine starke Saison, die es nun zu krönen gilt.

Philipp Rück war Wegbereiter für den Sieg seines TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg gegen Türk Kempten (4:1). Er schoss sowohl das 1:0 als auch das 2:0. Mit diesem Sieg ist Seeg der zweite Platz in der Kreisliga und somit eine Teilnahme an der Relegation nicht mehr zu nehmen. Die bisher beeindruckende TSV-Bilanz in 25 Spielen: 14 Siege, nur sechs Niederlagen. Am kommenden Wochenende geht’s für Seeg-Hopferau-Eisenberg zum Ligaschlusslicht Buching/Trauchgau.

Friesen ried oder Obergünzburg: Wer wird Meister?

TSV Friesenried oder doch der TSV Obergünzburg? Wer wird Meister in der Kreisklasse 3? Das steht auch unmittelbar vor dem letzten Spieltag noch nicht fest. Friesenried hat mit 61 Zählern nur einen Punkt Vorsprung. Die beiden Kontrahenten haben jeweils Heimspiele, Friesenried aber das leichtere Los: Für die Friesenrieder geht es gegen Absteiger Lengenwang, Obergünzburg muss sich gegen Thalhofen II (5.) beweisen.

Erhobenen Hauptes verabschiedet sich derweil Lengenwang aus der Kreisklasse. Am Wochenende glückte überhaupt erst der dritte Sieg, es war ein 1:0 ausgerechnet gegen den örtlichen Nachbarn SG Bertoldshofen/Sulzschneid (3.). Das einzige Tor des Tages, es war erst der 20. Lengenwanger Treffer in der noch laufenden Saison. Der TSV hat somit die mit Abstand schwächste Offensive der Liga.

Waurm die Reserve des FC Füssen noch Hoffnung hat

Äußerst ungünstiger Moment: Seit Ende April hat der FC Füssen II kein Ligaspiel mehr gewonnen, jüngst gab es zwei Niederlagen in Serie. Somit ist die Füssener Reserve nun Schlusslicht in der A-Klasse 6. Hoffnung auf den Klassenerhalt ist in wenn auch reduzierter Form aber noch vorhanden. Kommendes Wochenende geht es für Füssen II gegen die Reserve aus Rettenberg – das Hinspiel gewann Füssen II immerhin mit 3:1.

