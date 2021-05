Weil sie ihn mit einer unerlaubten Müllablagerung auf seinem Grundstück konfrontierten, hat ein Mann aus Günzach mehrere Polizeibeamte beleidigt und beschimpft.

26.05.2021 | Stand: 16:57 Uhr

Am Dienstagvormittag sind der Polizeiinspektion Kaufbeuren unerlaubte Müllablagerungen auf einem Grundstück in Günzach gemeldet worden. Als die Beamten der Sache nachgingen, trafen sie den mutmaßlichen Verursacher unweit der Ablagerungen bei Gartenarbeiten an.

Strafanzeige wegen Beleidigung

Als sie ihn mit dem Sachverhalt konfrontierten, bezeichnete der Mann die Beamten als Nazis. Gegen den Mann wird jetzt Strafanzeige wegen Beleidigung erstattet, berichtet die Polizei.