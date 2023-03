Gänsehautmomente bei der Lesung mit Autor Robert Domes in Marktoberdorf

Robert Domes präsentiert in Marktoberdorf sein Buch „Waggon vierter Klasse“. Es basiert auf dem Schicksal von Alois Roth, der von den Nazis ermordet wurde.

07.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Ich habe noch jetzt eine Gänsehaut“, meinte eine Besucherin nach der Lesung in der Filmburg Marktoberdorf. Dort stellte der Irseer Autor Robert Domes seinen neuen Roman „Waggon vierter Klasse“ vor. Gemeinsam mit seiner Frau, der Journalistin Simone Schatz, lasen, ja spielten sie beide einige Szenen der 16-jährigen Martha, die als Flüchtlingskind aus Ostpreußen in ein Allgäuer Dorf kam.

Aber nicht nur die Schilderung aus dem neuen Buch ging unter die Haut, auch die musikalische Begleitung des Trios „heimkommen“ erinnerte an die schwere Nachkriegszeit. Die Leiterin der Filmburg Marktoberdorf, Monika Schubert, war schon vor dem Abend voll des Lobes, dass sich so viele Besucher zur Premiere der neuen Lesereihe der Buchhandlung „Eselsohr“ und der Filmburg eingefunden haben. Unterstützt wird das Projekt vom Verein Kulturwelt Marktoberdorf und einigen Sponsoren. Schubert betitelte die Lesung als eine besondere und so sollte es auch werden.

Robert Domes und Simone Schatz lesen in Marktoberdorf aus "Waggon vierter Klasse"

Simone Schatz und Robert Domes zeigten einige Szenen einer Spurensuche nach dem Zweiten Weltkrieg: Die junge Martha, eine fiktive Person, erlebt nach der Vertreibung aus Ostpreußen im Sommer 1948/49 die ganze Härte der Nachkriegszeit. Flüchtling zu sein, nichts mehr wert zu sein, die unterste Schicht der Gesellschaft zu sein. So kommt sie in einem ausrangierten Waggon ohne Räder am „Bichtholzer Bach“ in Obergünzburg unter. „Abgehängt“ von der Zivilisation und vom normalen Leben.

Dort findet sie eines Tages Unterlagen über den Roth Luis oder auch Lammwirt-Luis genannt, der nach einigen Schicksalsschlägen auf die schiefe Bahn geriet und als asozial abgestempelt wurde. Er lebte in eben jenem ausrangierten Eisenbahnwaggon am Ortsrand von Obergünzburg. Nach der Deportierung nach Auschwitz wurde er 1944 im Konzentrationslager Mauthausen ermordet.

Mit diesen zwei Geschichten, auf der einen Seite die Zeitsprünge der jungen Vertriebenen Martha, auf der anderen Seite die Lebensgeschichte des Luis Roth, legte Autor Robert Domes wieder einmal das „Brennglas“ auf eine bedeutende Geschichte der Nachkriegszeit. Domes recherchierte aufwendig das Schicksal von Alois Roth.

>> Am Standort des Waggons in Obergünzburg befindet sich heute eine "Denkstätte"

Auch wenn das Thema die Besucher lang beschäftigte, es machte gierig auf weitere Informationen und brachte Parallelen zur heutigen Flüchtlingssituation. Anschließend zeigte Domes noch einige Bilder über den Standort des Waggons vierter Klasse und des damaligen Marktes Obergünzburg. „Die Premiere ist gelungen“, meinte Schubert und die Besucher sparten nicht mit Applaus. Danach signierte Domes die Bücher der Besucher und stand für weitere Fragen zur Verfügung.

