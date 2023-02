Gärtnerei Jung in Ebenhofen: Nach 60 Jahren in neuen Händen

Die Familien Gruber (Nesselwang) und Brockner führen nun die Gärtnerei Jung in Ebenhofen. Warum die Jungs nach 60 Jahren ihre Gartenschütze an den Nagel hängen.

09.02.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Während die Zeit von Primeln und anderen Frühjahrsblühern angebrochen ist, hat es auch einen Umbruch bei der inhabergeführten Gärtnerei Jung in Ebenhofen gegeben. Erstmals seit 60 Jahren sind es jetzt keine Familienangehörigen mehr, die die Gärtnerei mit ihren fast 30 Angestellten und ihrer 1500-Quadratmeter-Produktionsfläche leiten. Pächter sind jetzt ein Geschwisterpaar, das der Gärtnerfamilie Gruber aus Nesselwang entstammt, und das Ehepaar Brockner, das bei Meersburg am Bodensee ein "Grüner-Leben"-Gartencenter betrieben hat. (Lesen Sie auch: Sport Zeitler macht weiter - er hat eine neue Bleibe in Marktoberdorf.)

