Der Gaudiwurm fällt den Corona-Beschränkungen zum Opfer. Ein Verlust für die Marktoberdorfer – und die Organisatorin Claudia Bestler. Was ihr am meisten fehlt.

12.02.2021 | Stand: 18:35 Uhr

Der Fasching ist ein fester Bestandteil im Leben von Claudia Bestler. Sie ist Präsidentin der Oberdorfer Fasnachter. Seit 2013 organisiert sie gemeinsam mit dem Umzugsgremium des Vereins den Gaudiwurm in Marktoberdorf. Dass dieser heuer coronabedingt ausfallen muss, ist ein großer Verlust. Im Interview spricht sie darüber, wie sie trotzdem ein bisschen Fasching feiert, was ihr am meisten fehlen wird und was die Fasnachter für nächstes Jahr planen.