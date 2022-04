Gastfamilie bei Marktoberdorfer Festivals: Was Familie Liebenstein aus Oy-Mittelberg erlebte

Familie Liebenstein war schon oft Gastfamilie bei Marktoberdorfer Festivals. Als Säger aus Kuba bei ihnen wohnten, sorgte ein Berg Rindfleisch für Begeisterung.

15.04.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Seit über 30 Jahren empfängt Marktoberdorf zum Internationalen Kammerchorwettbewerb und zum Festival Musica Sacra Sänger aus aller Welt. Gastfamilien öffnen den Musikern ihre Türen, nicht selten entstehen daraus Freundschaften fürs Leben. Von den schönsten Begegnungen berichten Gastfamilien in einer kleinen Serie.

Die Musik war der Auslöser dafür, dass sich Katharina und Robert Liebenstein aus Oy-Mittelberg entschieden, Gasteltern bei den Marktoberdorfer Festivals zu werden. Über einen Nachbarn, der damals im Team von MODfestivals arbeitete, erfuhren sie von der Möglichkeit. 2011 stellte Familie Liebenstein erstmals ihre Ferienwohnung sechs Sängern aus Kuba zur Verfügung. Und es gefiel ihnen so gut, dass sie fortan fast jedes Jahr als Gasteltern dabei waren. Acht Mal beherbergten sie seitdem Gäste, sowohl für den Internationalen Kammerchor-Wettbewerb Marktoberdorf, als auch für Musica Sacra International.

Bei ihnen wohnten Sänger aus Kuba, Frankreich, Tschechien, Finnland, Argentinien und Ungarn. Und auch für dieses Jahr haben sie sich schon wieder angemeldet. Die Liebensteins sind durch ihren Öko-Landwirtschaftsbetrieb sehr im Allgäu verhaftet und konnten so nie große Auslandsreisen machen. „Deswegen war es für uns ein wahrer Glücksfall, die Welt zu uns nach Hause einladen zu können“, sagt Robert Liebenstein. Für ihn ist es „eine echte Herzensangelegenheit“ geworden, Menschen mit fremden Kulturen aufzunehmen. „Mit ihnen eine Zeit lang zusammenzuleben, sich auszutauschen, zusammen zu musizieren und zu feiern hat uns jedes Mal aufs Neue begeistert.“

Sogar kleine Auftritte in der Unterschwarzenberger Dorfkirche hat er für seine Gäste schon organisiert. Mit Freunden, Nachbarn sowie einem katholischen und evangelischen Geistlichen hat Robert Liebenstein seine Gäste – drei Finninnen – zu einer kleinen musikalischen Dorfandacht eingeladen. „Für mich war das damals ein sehr intimer und bewegender Moment.“

Grillfest im Garten mit Allgäuer Bier und jeder Menge Musik

Sprachbarrieren gab es nie, denn Katharina Liebenstein spricht neben Englisch auch noch Spanisch und Französisch. Auch bei der Verpflegung der Gäste gab es nie Probleme. Als Gäste von einem französischen Jugendchor das hiesige Essen bemängelten, kochte ihnen Katharina Liebenstein frischen Spargel mit Sauce Hollondaise und alle waren glücklich. Sehr gut kann sich die Familie an die kubanischen Gäste 2019 erinnern, die gleich kurz nach ihrer Ankunft unbedingt grillen wollten. Als Katharina Liebenstein nachfragte, ob sie lieber Schwein, Geflügel oder Rind auf den Grill haben wollten, waren die Kubaner begeistert. In Kuba sei Rindfleisch lediglich hohen Parteifunktionären und nur den ganz reichen Menschen vorbehalten. Also kauften die Liebensteins „einen riesen Berg Rindfleisch“, obwohl sie selbst größtenteils vegetarisch und vegan leben. Sie veranstalteten ein großes Grillfest im Garten mit einheimischem Bier, internationaler Hausmusik und kubanischen Zigarren, die die Gäste im Gepäck hatten.

Als die Gastfamilie mit ihren Gästen dann auch noch einen Ausflug zum Wunschziel Schloss Neuschwanstein machten und anschließend in der Kögelalp zum Kässpatzenessen einkehrten, war das Glück für Gäste und Gasteltern perfekt. Einer der Kubaner, Juan Carlos, war bereits 2011 bei den Liebensteins zu Gast gewesen. Er kam 2019 mit einem Ensemble erneut nach Marktoberdorf und wurde zufällig erneut der Familie Liebenstein zugeteilt. Das „Hallo“, als man sich wiedererkannte, war entsprechend groß.

Austausch steht im Mittelpunkt

Auch mit einer argentinischen Familie, die ihre Kinder zum Festival mitbrachten, waren die Liebensteins im innigen Austausch. „Es liegt uns sehr viel daran“, erzählt Katharina Liebenstein, „mit den Gästen so viel Zeit wie möglich zu verbringen, sie im Wettbewerb singen zu hören und abends ihre Konzerte zu besuchen“. Auch mit der argentinischen Familie organisierten sie ein großes Gartenfest, bei dem rund 20 Freunde und Nachbarn eingeladen waren. Es dauerte nicht lange, bis die einheimischen Kinder mit den argentinischen Kindern fröhlich durchs Dorf zogen.

Als es 2020 und 2021 bei Musica Sacra International aufgrund der Pandemie nicht möglich war, Gäste aufzunehmen, sahen sie sich die Festivals online zuhause am Bildschirm an. „Mit wirklich schwerem Herzen“, sagt Katharina Liebenstein, „weil uns der direkte Austausch mit den Menschen sehr fehlte.“ Aber darum freuen sie sich jetzt umso mehr, wenn an Pfingsten wieder sechs internationale Gäste des Internationalen Kammerchor-Wettbewerbs Marktoberdorf in ihre Ferienwohnung in Unterschwarzenberg einziehen.

Wer Interesse hat, beim Kammerchorwettbewerb vom 3. bis 8. Juni Gäste bei sich aufzunehmen, kann sich unter 08342/42048-15 oder office@modfestivals.org melden.

