Gaudiwurm in Marktoberdorf: Das sollten Zuschauer zum größten Faschingsumzug im Allgäu wissen

Am Faschingssonntag (19.2.) feiert Marktoberdorf den größten Faschingsumzug im Allgäu. Auf wieviele Wagen, Musiker und Gruppen sich die Zuschauer freuen dürfen.

08.02.2023 | Stand: 10:14 Uhr

"He du hee!" schallt es im Februar wieder aus zehntausenden Kehlen. Dann nämlich findet im sonst eher beschaulichen Marktoberdorf der "Gaudiwurm" 2023 statt. Bei weitem der größte Faschingsumzug im Allgäu - nach Nürnberg und Würzburg sogar der drittgrößte in ganz Bayern. Seit dem 8. Februar ist klar, dass sich die Zuschauer auf 50 Musikgruppen, beeindruckende Wagen und Laufgruppen freuen dürfen.

Umzugspräsidentin Claudia Bestler ist "einfach happy", dass der Marktoberdorfer Fasnachts-Umzug nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden kann, und freut sich schon jetzt über viele angemeldete Gruppen und kreative Ideen. Rund 30.000 bis 40.000 Zuschauer erwartet sie. Auf was die sich freuen dürfen, wie viel der Eintritt kostet und worauf närrische Besucher achten sollten.

An welchem Termin und um wieviel Uhr findet der Gaudiwurm in Marktoberdorf statt?

Der Gaudiwurm in Marktoberdorf findet 2023 am Sonntag, 19. Februar, statt. Um 13.30 Uhr setzt sich der Umzugs-Tross am Rathaus in Bewegung. Bis die letzten Wagen den Rundweg abgefahren sind "ist es leicht halb 5 Uhr Abends", sagt Bestler zur Uhrzeit. Alle Termine zu den Faschingsumzügen im Allgäu finden Sie hier.

Welche Route nimmt der Faschingsumzug in Marktoberdorf?

Vom Marktoberdorfer Rathaus schlängelt sich der Umzug - angeführt vom namensgebenden Gaudiwurm - über die Tigaustraße zur Meichelbeckstraße und über die Salzstraße zur sogenannten Rauh-Kreuzung. Von dort aus geht es über die Gschwender- und Bahnhofstraße zurück zum Rathaus. Hungrig und durstig werden die Narren an der Strecke nicht bleiben. An der Route finden sich zahlreiche Verkaufsstände für Bratwurst, Bier und Süßigkeiten.

Wie viele Wagen und Gruppen nehmen teil?

Obwohl sich Fußgruppen noch bis zum 6. Februar online anmelden können, hatten sich schon bis Mitte Januar 40 Faschingsgruppen und Wagenbauer gemeldet, sagt Bestler. Auch drei komplett neue Gruppen hätten sich bereits registriert. "Damit können wir nach zwei Jahren Corona-Pause sicherlich zufrieden sein." Ohne zu viel verraten zu wollen, erzählt Bestler: "Der Umzug wird bunt! Die Gruppen arbeiten an ganz unterschiedlichen spannenden Motiven."

Was kostet der Eintritt beim Gaudiwurm?

Die Festabzeichen für den Gaudiwurm Marktoberdorf kosten in diesem Jahr fünf Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nichts. Gewinn wolle damit aber niemand erwirtschaften, sagt die ehrenamtliche Umzugs-Präsidentin Bestler. Das Geld fließe direkt in die Organisation - Securitydienste und Klos wollen schließlich bezahlt werden. Was übrig bleibt, verteilen die Vorstände an die teilnehmenden Gruppen.

Wo können Besucher beim Gaudiwurm Marktoberdorf parken?

Besonders im Westen der Stadt finden Besucherinnen und Besucher etliche Parkplätze. Zur Karte gehts hier entlang. Wer zum ersten Mal zum Gaudiwurm kommt, dem empfiehlt Bestler: "Lieber etwas außerhalb parken und ein paar Minuten laufen." So könne man selbst entscheiden, wann man wieder nach Hause fährt.

Denn die Innenstadt von Marktoberdorf ist vor und während des Umzugs komplett abgesperrt. Von Kempten her kommend bietet sich der Parkplatz am V-Baumarkt an, sagt Bestler. Von Kaufbeuren und der B12 aus die Stellplätze am Veterinäramt.

Wo ist der beste Platz zum Zuschauen?

Gaudiwurm-Neulingen empfiehlt Bestler, sich in der Nähe der sechs Sprecherstellen in Marktoberdorf zu platzieren. "So bekommt man auch Hintergrundinfos über die Wagen und Gruppen." Wer die volle Gaudiwurm-Erfahrung will, hat am Start- und Endpunkt Rathaus die Möglichkeit, die Umzugswagen gleich zweimal zu sehen. Auch eine strategische Platzwahl in der Nähe der öffentlichen Toiletten ist sicher nicht verkehrt. Wo die aufgestellt sind, erfahren Sie hier.