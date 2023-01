Wie steht es um die Anmeldungen für den Gaudiwurm? Oberdorfer Fasnachtspräsidentin berichtet

Nach drei Jahren heißt es in Marktoberdorf: Endlich wieder Gaudiwurm. Der Umzug zählt zu den größten in Schwaben. Doch wie groß ist der Andrang nach Corona?

08.01.2023 | Stand: 06:49 Uhr

Der Gaudiwurm in Marktoberdorf zählt mit seiner Länge von 3,5 Kilometern zu den größten Faschingsumzügen in Schwaben. Er lockte in der Vergangenheit bereits bis zu 40.000 Besucherinnen und Besucher nach Marktoberdorf. Die vergangenen zwei Jahre musste der Umzug abgesagt werden. Erstmals soll dieses Jahr wieder „He Du – Hee“ durch die Stadt schallen.

Anmeldungen für den Gaudiwurm in Marktoberdorf laufen

Die Anmeldungen für den Gaudiwurm am 19. Februar laufen seit ein paar Wochen. „Wir haben schon 35 Anmeldungen“, erzählt Claudia Bestler, Präsidentin der Oberdorfer Fasnachter. Das seien ein bisschen weniger als sonst zu der Zeit. Bestler erklärt sich die Zurückhaltung mit dem neuen Anmeldeverfahren. „Wir haben auf digital umgestellt. Die Anmeldung ist nur noch über ein Online-Formular möglich.“

Die Organisation laufe auch nach der Corona-Pause ganz normal ab, erzählt Bestler. „Wir hatten bereits unsere große Sitzung mit Polizei und Feuerwehr.“ Am 23. Januar findet im Modeon die Sitzung der Wagenbauer statt. „Dieses Jahr sind bisher drei neue dabei“, sagt Claudia Bestler. 2020 zogen 1700 Teilnehmer auf 64 selbst gemachten Wagen durch das Stadtzentrum – in den ausgefallensten Verkleidungen.