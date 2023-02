Gaudiwurm Marktoberdorf: Das sind die Mottos und Zugnummern der über 1100 Teilnehmer

Zum 55. Mal findet der Gaudiwurm in Marktoberdorf statt. Über 1100 Fasnachter nehmen teil. Welche Mottos die Zuschauer erwarten.

18.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Das lange Warten hat ein Ende: Am Sonntag, 19. Februar, ab 13.30 Uhr schlängelt sich zum 55. Mal der Gaudiwurm durch die Straßen von Marktoberdorf. Beim Faschingsumzug, erwarten die Zuschauer 52 Zugnummern. Über 1100 Fasnachter machen mit.

Dominik Tumler: Oberdorfer Gaudiwurm Weißenhorner Giggalesbronzer: Saturday Night Bronzer Der einsame Büßer Büßermönch Remix Haufen ( Seeg Pfronten Die jungen Wilden (Kaltental): Jim Knopf und die Wilde 13 Dorfconnection LHR ( Lengenwang Allat d’rbei (Stötten): Brummi... Und seine Trucker Babes Nicht gemeldete Einzelgänger Musikkapelle Bertoldshofen (Dir. Franziska Oroudji): Tunnel Bertoldshofen TSV Bertoldshofen: Kabeldiebe Tunnel Bertoldshofen Carpe Noctem (Marktoberdorf): Arche Noah Sportfreunde Aitrang Prinzengarde Hopferau: Prinzengarde Stadtkapelle Marktoberdorf (Dir. Thomas Wieser): Punker 55 Klobunzele und Mühleisen Franz: Pack die Badehose ein. Baustelle Kuhstallweiher Trachtenverein Marktoberdorf: Karneval in Venedig Freche Füchse Oberthingau (ehem. Streitwagenteam O’thingau): Dia de los muertos Altdorfer Pappnasen: born to be wild – 120 Jahre Harley-Davidson Freiwillige Feuerwehr Huttenwang: 100 Jahre Disney/ neues aus Entenhausen Moosrock – Cafe (Marktoberdorf): Bachmuschel Musikkapelle Stötten (Dir. Sandra Linder): Tiere Faschingsfreunde Schwabsoien: Flughafen/ Kofferchaos 14 Tage gleich U Faschingsgeneration Müba: Harry Potter D’r Läppische Haufe (Seeg): Bengel sucht Engel (Himmel und Hölle) Dorfgemeinschaft Hattenhofen: Wir werfen Schatten auf Eure Platten Musikverein Rieder (Dir. Sebastian Häring): Bauarbeiter MSC Marktoberdorf: Alt sind wir geworden! Vorderaubergler Berabeira: Hard and Heavy (Rock und Heavy Metall) Faschingsfreunde Eggenthal: Lucky Luke Geltelonia (Wiedergeltingen): Gardewagen Geltelonia Nicht gemeldete Einzelgänger Faschingsverein Dreiländereck (Hopferbach): Wikinger Hüttenfreunde Lengenwang: Bud Sepncer & Terence Hill Musikkapelle Geisenried (Dir. Grandl Andreas): Muuuuhsikfest 2023 Faschingsgrutzga (Hopferau): Spieglein, Spieglein... Fratzenschmierer (Leuterschach): Vampire Ebersbacher Narren: Ebersbacher Gallier (Asterix & Obelix) Hopferbacher Mitanand: Altweibermühle Leuterschacher Agenten: Arthur im Königreich der Minimoys Katastrophenband Rohrdorf (Dir. Christoph Brunner): Stinkbieber – Hellau TSV Aitrang (Abt. Aerobic): Papagei Freiwillige Feuerwehr Marktoberdorf: Mexikanisches Totenfest FC Thalhofen: PAC MAN Burschenverein Geisenried: NFL (American Football) Steddar Trachtler: Moorhexen Musikkapelle Sulzschneid (Dir. Alexandra Hahn): Mexikaner Tschus Group from Frisco (Friesenried): Himmel und Hölle Zawüha (Hopfen) (Zam gwürfelter Haufen): Heidi in den Bergen Hofar und Steddar Hütte: Nintendo entdeckt Rennstrecke am Auerberg – Mario Kart Musikverein Leuterschach (Dir. Patrick Berauschek): Außerirdische Stadelmafia Ebenhofen: Wolf im Allgäu Jugendheim Bernbeuren: Klimatrottel

Der Gaudiwurm beginnt am Sonntag, 19. Februar, um 13.30 Uhr am Rathaus in Marktoberdorf. Im Anschluss findet im Festzelt am Modeon der Gaudiwurmball statt.

