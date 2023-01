Den Gaudiwurm in Marktoberdorf säumen Jahr für Jahr viele Festwagen. Die Wagenbauer bekommen im Vorfeld alle Infos bei einer Sitzung.

07.01.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Gaudiwurm-Teilnehmer aufgepasst: Am Montag, 23. Januar, findet um 19.30 Uhr eine Wagenbauer-Sitzung im Modeon in Marktoberdorf statt. Das Treffen ist für alle, die am Zug des Gaudiwurms teilnehmen wollen, verpflichtend. Dort gibt es alle Infos und Vorschriften rund um die Festwagen.

Anmeldungen für den Gaudiwurm in Marktoberdorf sind noch möglich

Wer sich noch für den Gaudiwurm in Marktoberdorf am 19. Februar anmelden möchte, hat dazu online unter der Adresse www.oberdorfer-fasnacht.de die Möglichkeit.