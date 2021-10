Jetzt wird auch noch der Müll teurer: Deshalb müssen Ostallgäuer höhere Gebühren zahlen

Die Abfallgebühren steigen im Ostallgäu ab 1. Januar im Schnitt um über 25 Prozent. Mitschuld trägt die Pandemie. Kommt im Landkreis nun bald eine Gelbe Tonne?

18.10.2021 | Stand: 08:48 Uhr

Die Bürger im Ostallgäu müssen ab dem nächsten Jahr mehr Geld für ihren Müll bezahlen. Ein durchschnittlicher Haushalt wird ab dem 1. Januar 2022 über 25 Prozent mehr für die Entsorgung des Mülls ausgeben müssen. Eine durchschnittliche vierköpfige Familie zahlt dann jährlich knapp 30 Euro mehr. Der Ostallgäuer Kreistag hat am Freitag die neuen Abfallgebühren mit zwei Gegenstimmen beschlossen.

Ein nicht vorhersehbares Defizit

Notwendig wurde die Anhebung der Gebühren zum jetzigen Zeitpunkt, weil sich die Finanzlage für die Kommunale Abfallwirtschaft ganz anders entwickelte als geplant, sagte Dr. Florian Jung, Abteilungsleiter am Landratsamt. Verantwortlich sei hierfür das „nicht vorhersehbare und nicht eingeplante Defizit“ in Höhe von rund 250 000 Euro. Dies entstand durch Mehrkosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. So mussten beispielsweise Öffnungszeiten an einigen Wertstoffhöfen verlängert werden, um Hygienevorschriften einhalten zu können, sagte Jung. Auch sei mehr Bauschutt, Sperrmüll und Altholz angeliefert worden als üblich.

Im Ostallgäu mehr Ausgaben und weniger Einnahmen

Insgesamt steht die Kommunale Abfallwirtschaft vor einer Situation, die sich auf die Formel bringen lässt: Mehr Ausgaben, weniger Einnahmen. So sanken etwa die Erlöse für Altmetall und Altpapier und führten Mindereinnahmen von knapp 250 000 Euro. Gleichzeitig stiegen die Personalkosten um rund 130 000 Euro sowie die Aufwendungen bei den Wertstoffen Altholz und Bauschutt um rund 185 000 Euro. Zudem seien die Rücklagen in Höhe von rund 450 000 Euro bereits zur Jahresmitte aufgebraucht gewesen.

"Gebührenerhöhung unumgänglich"

Im Hinblick auf diese finanzielle Entwicklung rechnet Jung bis Ende dieses Jahres mit einem Defizit von rund 1,2 Millionen Euro. Die Kommunale Abfallwirtschaft muss ihre Kosten durch eigene Einnahmen selbst erwirtschaften. Das Defizit müsse also zusammen mit den Mehrausgaben über die Gebühren refinanziert werden, sagte Jung. „Eine Gebührenanpassung ist daher unumgänglich.“

Nicht nur das Ostallgäu erhöht

Jung verwies darauf, dass das Ostallgäu mit dieser Maßnahme bei weitem kein Einzelfall sei. So habe etwa der Landkreis Unterallgäu die Gebühren um 40 Prozent erhöht, im Landkreis Augsburg stiegen die Gebühren um knapp 16 Prozent, im Landkreis Fürstenfeldbruck um 33 Prozent und auch die Bürger im Kreis Landsberg zahlen mehr für ihren Müll. Mit Blick auf die anstehende Erhöhung betonte Jung, dass der Landkreis Ostallgäu seit Jahrzehnten eine der niedrigsten Abfallgebühren in Bayern vorweise. Seit 1995 seien die Gebühren kontinuierlich gesenkt worden.

Durchschnittsfamilie zahlz 135 Euro im Jahr

Lesen Sie auch

An der ZAK-Wertstoffinsel: Wo Bürger über Schweinereien klagen - und was dagegen getan wird Müllentsorgung

Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten bei der anstehenden Gebührenberechnung für den Zeitraum 2022 bis 2025 hatte die Kommunale Abfallwirtschaft das Ingenieurbüro AU Consult mit der Kalkulation beauftragt. Geschäftsführerin Sabine Kögl stellte die Ergebnisse im Kreistag vor (siehe auch Infokasten). Laut Kögl sind bis 2025 im Ostallgäu jährlich rund 10,6 Millionen Euro an Abfallgebühren notwendig, um die Kosten zu decken. Legt man dies um, ergibt sich für einen durchschnittlichen Haushalt mit einer 60 Liter Restmüll- und einer 40 Liter Biomülltonne ein jährlicher Betrag von 135 Euro. Bislang beliefen sich die Ausgaben pro Jahr auf 106,20 Euro. Zum Vergleich: Für die gleichen Leistungen musste ein Haushalt im Ostallgäu im Jahr 1998 knapp 188 Euro ausgeben, 2001 waren immer noch über 154 Euro. Die ab 1. Januar geltenden Gebühren bewegen sich auf dem Niveau des Jahres 2004.

Weil es zuletzt immer wieder einmal Diskussionen um die Einführung einer Gelben Tonne im Landkreis gegeben hatte, nahm Jung auch zu diesem Thema Stellung. Bei der Entsorgung von Kunststoffen, Folien oder Alu sei der Landkreis noch bis Ende 2023 vertraglich an das duale System gebunden. „Selbst wenn wir es wollten, könnten wir nicht vor Anfang 2024 umstellen“, sagte Jung. Ostallgäuer müssen ihre Wertstoffe also weiter selbst entsorgen und zum Wertstoffhof bringen.

Vereine dürfen im Ostallgäu vorerst weiter Altpapier sammeln

Gerti Kustermann (Grüne) wollte wissen, ob Vereine auch weiterhin Altpapier sammeln dürfen. Hierzu sagte Jung, dass die aktuelle Regelung noch bis Ende des Jahres 2022 gilt. „Wir werden überlegen, wie es danach weitergeht.“ Bis dahin können Bürger selbst wählen, ob sie das Altpapier selbst zum Wertstoffhof bringen oder es von einer Vereinssammlung abholen lassen. Die von manchen Bürgern und Firmen genutzte Blaue Tonne sei kein Angebot des Landkreises, sondern eine zusätzliche Möglichkeit, die die Firma Hubert Schmid anbietet.

Appell: "Haltet die Natur sauber!"

Josef Schweinberger (CSU) beklagte die Unsitte, Wertstoffe in der Natur abzulagern. „Man kann in der Ostallgäuer Landschaft alles finden – bis hin zu Waschmaschinen.“ Schweinbergers Appell an die Menschen im Ostallgäu: „Haltet die Natur sauber!“. Zudem sollten Bürger die Mülltonnengröße wählen, die auch zur persönlichen Situation passe. Wer mit 40 Litern nicht auskomme, müsse eben eine Nummer größer wählen – und nicht den Müll beim Nachbarn oder in der Natur entsorgen.

Lesen Sie auch:

Reparieren statt Wegwerfen: Marktoberdorfer Tüftler hauchen alten Dingen neues Leben ein