Gefährdete Nasen: Wie Marktoberdorfer Fischer die Tiere retten

Was einst als Modellprojekt begonnen hatte, wird nun weitergeführt. Im Mai 2021 hatte der Fischereiverein Marktoberdorf vom Fischereihof des Bezirkes Schwaben in Salgen 130.000 Nasenbrütlinge erworben. Diese wurden in den sanierten Baldaufweiher bei Sulzschneid eingesetzt und weiter aufgezogen.

Das ist das Ziel der Marktoberdorfer Fischer

Im Oktober 2021 hatte der Verein bereits aus einer früheren Aufzucht 25.000 Stück der jungen Nasen im Wert von rund 35.000 Euro in die Wertach ausgewildert. Geplant war der regelmäßige Besatz, bis diese sich von selbst in der Wertach vermehren können.

Vor Kurzem wurde der Baldaufweiher wieder abgefischt. Wieder zogen, diesmal im ersten Schritt, zunächst nur gut 40.000 Nasen in die Wertach um. Baumaßnahmen hatten zu großen Unebenheiten am Gewässerboden und Problemen mit den Auslaufhöhen geführt, darum musste der Baldaufweiher kurz darauf ein zweites Mal abgelassen werden, damit die restlichen Fische umgesiedelt werden konnten.

Was die gefährdeten Nasen zum Überleben brauchen

Im Mai 2021 hatte der Verein auch in den Kuhstallweiher etwa 40.000 Nasenbrütlinge zur Aufzucht eingesetzt. Da sich die Nasen als reine Vegetarier ausschließlich von Algen ernähren, bereitete dies auch den Badegästen Freude, denn das Wasser wurde klarer. Und im nächsten Jahr wird wieder ein Neubesatz der Wertach mit in Marktoberdorfer Gewässern großgezogenen jungen Nasen möglich werden.

Die Geschichte dieser Fische in der Region ist eine traurige: Sie waren früher, vor allem in der Wertach, so zahlreich, dass sie in großem Stil als „Steckerlfisch“ nach München zum Oktoberfest verkauft wurden. Heute sind sie hier so gut wie ausgestorben. Der Grund: Sie sind auf sauberes, schnell fließendes Wasser angewiesen und haben weite Wege von bis zu 50 Kilometer zum Laichen zurückzulegen. Schlechte Wasserqualität, Begradigung der Gewässer, Kraftwerke und Stauwehre haben unter anderem zum Verschwinden der Nasen beigetragen.

So viele Gewässer bewirtschaftet der Fischereiverein

Inzwischen sieht es etwas besser aus. Die Kraftwerksbetreiber haben mit großem finanziellen Aufwand Fischaufstiegshilfen gebaut. Die vom Fischereiverein mit angestoßenen und vom Wasserwirtschaftsamt vorgenommenen Renaturierungsmaßnahmen an der Wertach sind für alle Fische eine große Überlebenshilfe, auch für die Nasen.

Der Fischereiverein Marktoberdorf bewirtschaftet 21 Gewässer, davon einige Aufzuchtweiher. Zusätzlich gehören zu seinen Stärken sehr engagierte Gewässerwarte und Vereinsmitglieder und eine sehr aktive Jugendgruppe. Erst dadurch sind solche Modellprojekte möglich. Wohl auch deswegen ist die „Nasenwiederansiedelung“ in das Artenhilfsprogramm des Fischereiverbandes Schwaben aufgenommen worden. Die dadurch ausgelösten Zuschüsse helfen dem Verein sehr, denn bisher war das Projekt ausschließlich über Spenden und Vereinsbeiträge getragen worden – über die der Verein sich zum Beispiel in Form von Fördermitgliedschaften weiter freut.

