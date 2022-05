Gegen den Notstand: So kämpft das Ostallgäu um den Nachwuchs in der Pflege

Die Zahl der Pflegebedürftigen im Ostallgäu steigt enorm. Doch es ist schwierig, neue Pflegekräfte für den Beruf begeistern. Eine Werbekampagne soll helfen.

10.05.2022 | Stand: 19:30 Uhr

Seit Jahren wird im Ostallgäu vor einem drohenden Pflegenotstand, Fachkräftemangel und der stetig steigenden Zahl an pflegebedürftigen Menschen gewarnt. Der Handlungsdruck ist hoch. Und so hat der Landkreis bereits im Dezember 2020 ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt. Doch eine im Herbst 2021 veröffentlichte Studie zeigt: Es wird in Bayern wohl kaum gelingen, den bisherigen Personalbestand zu halten. Weil aber gut ausgebildete Fachkräfte weiter der Schlüssel sind für eine qualitativ hochwertige Pflege, hat der Landkreis eine Kampagne für den Gewinn neuer Pflegekräfte gestartet.

