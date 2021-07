Verrückte Geschichte: Wie der Geiger Franz zum „Millgeiger“ wurde - und sein Pferd zum "Düsenjäger"

Vor 100 Jahren wurde der Milchfuhrwerker Geiger Dorf-Original in Obergünzburg. So nahm sein kluges Pferd, das den Weg von alleine fand, ihm die Arbeit ab.

Die verrückte, aber wahre Geschichte vom Millgeiger (MIlch-Geiger) in Obergünzburg wurde vor vielen Jahren von seiner Tochter Theresia (Resl) erzählt, ist im Jubiläumsbuch „300 Jahre Familie Gabler“ erwähnt und im Obergünzburger Pfarrarchiv archiviert. Sie liest sich wie ein Märchen:

Der Geiger Franz stammte aus ärmeren Verhältnissen, war als Schüler aber der Gescheiteste seiner Klasse. Und wie es damals vor 120 Jahren üblich war, wurden solche Kinder vom Pfarrer oder sonstigen wohlhabenden Persönlichkeiten besonders gefördert. So sollte der Geiger Franz vom Pfarrer seines Heimatortes im heutigen Unterallgäu gefördert werden und Theologie studieren, um Pfarrer zu werden. - Bis seine Geschichte eine überraschende Wendung nahm.

Geigers Leben nahm eine überraschende Wendung: Was ein Schafkopfturnier damit zu tun hat

Als der Geiger Franz schon im Pfarrhaus wohnte, wurde im Ort großer ein Schafkopfwettbewerb ausgetragen. Der pfiffige Geiger Franz riss durch das Fenster des Pfarrhauses aus und spielte beim Schafkopfen mit. Das wäre ja noch gut gegangen. Aber der Geiger Franz war ja ein besonders heller und gewitzter Kopf und gewann diesen Wettkampf auch noch.

Er flog im hohen Bogen aus dem Pfarrhaus heraus

Das wurde ihm zum Verhängnis. Da nützte es nichts, dass er in der Nacht wieder unbehelligt durchs Fenster ins Pfarrhaus zurückkehren konnte. Am nächsten Tag drang die Kunde, wer Sieger beim Schafkopfen wurde, durchs ganze Dorf und natürlich auch bis zum Pfarrer. Und damit war‘s aus mit Studieren und der Geiger Franz musste das Pfarrhaus wieder verlassen. Er flog schlichtweg raus.

So veränderte sich sein vorgesehener Lebensweg grundlegend. Schon früh musste der Geiger Franz seinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Er wurde zum Militär eingezogen, diente von 1911 bis 1913 bei den Pionieren in München und erfüllte von 1914 bis Kriegsende seine Soldatenpflicht. 1919 heiratete er und noch im gleichen Jahr wurde seine Tochter Theresia geboren.

1920 kam er als Milchfuhrwerker und großer Pferdefreund zu Saliter nach Obergünzburg

Jetzt galt es, für Frau und Kind zu sorgen und so kam er wohl 1920 als Milchfuhrwerker und großer Pferdefreund zu Saliter nach Obergünzburg. Zu Beginn seiner Tätigkeit spannte er Reitpferde und temperamentvolle Trakehner ein, doch im Laufe der Jahre verlangsamte sich sein Fuhrwerk bis zu einem behäbigen Veteranen-Einspänner, mit dem er die Milch von den örtlichen Bauern abholte, um sie dann im Milchwerk Saliter abzuliefern.

Warum "Düsenjäger" ein außergewöhnlich kluges Pferd war

Sein letzter Kaltblutfuchs (im Volksmund „Düsenjäger“ genannt), der zu den besonders klugen Sorten von Pferden gehörte, wusste seinen Weg auch von ganz alleine, und nicht nur das: er wusste auch, wo er anzuhalten hatte, wo noch die eine oder andere Kanne Milch aufzuladen war. Das kluge Pferd wusste aber auch die Haltestellen, wo es zwar keine Milchkanne aufzuladen, aber wo es für ihn einen Zucker und für den Fuhrmann einen Schluck zu trinken gab.

Ob Milchaufladen, "Brotzeit" oder Wartepause: Der "Düsenjäger" wusste immer, wo er anzuhalten hatte

Der Düsenjäger wusste sogar einen Halt einzulegen, wenn der Abstand zwischen dem hinter her laufenden Fuhrmann und dem Milchkannengespann zu groß wurde. Das war der „Millgeiger“ in Obergünzburg, der vor 100 Jahren seinen Dienst bei Saliter begann und in den vielen Jahren der Aufstiegsepoche zu einem Faktotum wurde.

Der „Millgeiger“ war ein beliebter Geselle und ein überall gern gesehener Mitbürger, der mit seinem Witz, seiner Schläue, seinen humorvollen Erzählungen und mit seiner ausgesprochen gemütlichen Art große Wertschätzung erfuhr.

