Gemeinde Biessenhofen begrent Freiflächen für Fotovoltaikanlagen

Biessenhofen hat Anträge für Freiflächen-PV-Anlagen für 140 Hektar vorliegen. Trotzdem bregrenzt sie die Fläche auf 16 Hektar. Bürgermeister nennt Gründe.

03.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Gemeinderat Biessenhofen fasste in seiner jüngsten Sitzung einen Grundsatzbeschluss zur Ausweisung von Freiflächen-Fotovoltaikanlagen. Die Fläche soll auf 16 Hektar begrenzt werden, was 1,1 Prozent der gesamten 1453 Hektar Grünland und Ackerfläche in der Gemeinde entspricht.

Spannungen zwischen Energie und Landwirtschaft in Biessenhofen

Der Gemeinde liegen Anträge und Interessensbekundungen zur Errichtung von Freiflächen-PV-Anlagen auf 140 Hektar vor. Das Thema wurde vorab ausführlich im Bauausschuss besprochen. Damit befinde man sich im Spannungsfeld zwischen landwirtschaftlicher Lebensmittelproduktion und regenerativer Energieerzeugung. Zudem habe sich das Thema Lebensmittelproduktion mit dem Ukrainekrieg deutlich verschärft, betonte Bürgermeister Wolfgang Eurisch.

Der Gemeinderat war sich einig, dass man sich dem Thema nicht verschließen könne, jedoch müsse man sich Richtlinien geben, ob und welche Flächen dafür in Frage kommen. Eine Begrenzung sei notwendig, da die landwirtschaftlichen Flächen rar und wertvoller würden und andere Möglichkeiten nicht ausreichend ausgeschöpft seien. Es gehe hier um die Entscheidung zwischen „Tank, Teller und Trog“, wobei das „Teller“ mit am wichtigsten sei.

Hier wird im Raum Biessenhofen bereits Energie produziert

Regenerative Energie wird auf der Gemeindeflur derzeit in den Kraftwerken am Bachtelsee und an der Kirnach in einer Größenordnung von 5,75 Megawattstunden, in Form von Fotovoltaik von 10,03 Megawattstunden und in Form von Biomasse von 6,49 Megawattstunden produziert. Eine Freiflächen-PV-Anlage der Lechwerke ist bereits in Biessenhofen mit einer Fläche von 2,7 Hektar genehmigt. Mit fünf Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat die Flächenbegrenzung auf 16 Hektar. Außerdem beschloss das Gremium mit vier Gegenstimmen, dass die beantragten Flächen zwischen Ebenhofen und Ruderatshofen mit zirka elf Hektar und der Fläche zwischen Kreen und der B12 mit 4,4 Hektar zu einer Vorabprüfung mit dem Landratsamt besprochen werden. Im Falle einer Eignung ist die Erstellung eines Bebauungsplans beabsichtigt und es wird über eine mögliche finanzielle Beteiligung durch die Gemeinde entschieden. Für die weiteren beantragten Flächen wird eine Überplanung nicht in Aussicht gestellt. Den Antragstellern wird die Beschlusslage mitgeteilt.

