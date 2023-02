Gemeinde Untrasried weist vier neue Baugebiete aus

Bei der Bürgerversammlung in Untrasried präsentiert Bürgermeister Alfred Wölfle Projekte und Investitionen. Ein Thema ist die Erweiterung des Kindergartens.

04.02.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Noch nie habe Untrasried so viele Baugebiete auf einmal ausgewiesen, sagte Bürgermeister Alfred Wölfle. Bei der Bürgerversammlung stellte er die Planung vor und beantwortete Fragen.

Für Grunderwerb hat die Gemeinde rund eine Million Euro ausgegeben. Die Gemeinde möchte in Untrasried und Hopferbach vier neue Baugebiete ausweisen. 2023 plant die Gemeinde mit Investitionskosten für Grunderwerb und Planungskosten für den Wohnungsbau und einen Hochbehälter. Ebenso muss die Heizung im Gemeindehaus erneuert werden.

Pro-Kopf-Verschuldung in Untrasried steigt

Durch größere Investitionen ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Untrasried auf über 2600 Euro je Einwohner gestiegen. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch knapp 600 Euro. Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2022 betrug rund 4,2 Millionen Euro. Zu den größten Ausgaben gehören der Bau des Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses in Hopferbach mit Kosten von 872.800 Euro sowie die Erweiterung des Kindergartens mit mehr als 1,5 Millionen Euro. Der Kindergarten soll in diesem Jahr fertiggestellt werden. 91 Kinder wurden betreut, davon 77 im Kindergarten und 14 in der Kinderkrippe. Aktuell hat der Kindergarten 103 Plätze zu bieten. Die Bürger interessierte, wie mit der Parkplatzsituation am Kindergarten umgegangen werde. Da die Mitarbeiter am Sohlerweg parken, kommen landwirtschaftliche Fahrzeuge nur schwer durch. Wölfle will sich die Situation vor Ort ansehen.

Wanderschilder in Untrasried werden aktualisiert

Ebenso kam die Frage auf, ob durch die Erweiterung des Gewerbegebietes das Schallschutzgutachten noch gültig sei. Wölfle sagte, dass auf dem erweiterten Gelände eine Lagerfläche entsteht. Das Schallschutzgutachten ist weiterhin anwendbar. Eine weitere Frage war, ob die Baumaßnahmen des Breitbandausbaus schon abgenommen sind. Wölfle sagte, dass eine Begehung stattgefunden hat und ein Protokoll mit ausstehenden Arbeiten erstellt wurde. Diese werden erst im Frühjahr erfolgen. Die Beschilderung der Wanderwege sei teils mangelhaft, sagten Bürger. Wölfle antwortete, dass die Schilder aktualisiert werden.

