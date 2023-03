Für mehr Kundenzufriedenheit: Edeka in Unterthingau soll vergrößert werden

Der Edeka in Unterthingau soll größere Verkaufsflächen bekommen. Außerdem spricht der Gemeinderat über ein Bauvorhaben, das manche kritisch sehen.

Um die Warenpräsentation und die Kundenzufriedenheit zu verbessern, möchte der Betreiber des Edeka-Marktes in Unterthingau das Lebensmittelgeschäft in der Kemptener Straße vergrößern. Über das Vorhaben sprach der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Außerdem ging es um ein Projekt, das einige Bürgerinnen und Bürger kritisch sehen: Bei Reinhardsried soll ein 57 Meter hoher Funkmast entstehen.

Auf diese Weise soll der Edeka in Unterthingau vergrößert werden

Laut Bebauungsplan für den Edeka-Markt war bisher ein Lebensmittel-Vollsortimenter samt Backshop mit bis zu 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche zulässig. Nun sollen eine Fläche von 1300 Quadratmetern und ein Backshop mit bis zu 50 Quadratmetern möglich sein. Mit der Regierung von Schwaben habe der Betreiber das Vorhaben bereits abgestimmt, erklärte Bürgermeister Bernhard Dolp.

Auf der Nordseite des Marktes ist ein Anbau geplant. Dort soll auch ein nicht überdachtes Leergutlager entstehen. Dementsprechend werde die Baugrenze angepasst. Die Markträte stimmten dem Vorhaben und der damit verbundenen Änderung des Bebauungsplanes zu.

Ein Bauvorhaben, das einige Bürgerinnen und Bürger kritisch sehen, ist ein neuer Funkmast bei Reinhardsried

Auf einer Anhöhe bei Reinhardsried ist der Bau eines Funkmastes geplant. Er soll eine Versorgungslücke im Funknetz der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) schließen. Antragssteller ist das Landeskriminalamt. Der 57 Meter hohe Funkmast mit Antennenanlage soll etwa 500 Meter östlich vom Ortsrand entstehen. Zusätzlich sind zwei Betriebsgebäude vorgesehen. Der Föhrenbestand auf dem Hügel soll erhalten bleiben.

Um die Bevölkerung über das Vorhaben zu informieren, hat eine Bürgerversammlung stattgefunden, berichtete Bürgermeister Dolp. Alternative Standorte seien untersucht worden, aber technisch nicht realisierbar gewesen. Ein Teil der Bürger und Bürgerinnen sehe den Antennenmast kritisch, sagte Dritter Bürgermeister Johann Frank aus Reinhardsried. Wegen der mangelhaften Abdeckung des BOS-Funknetzes sei er jedoch notwendig. Denn eine schnelle Alarmierung der Rettungsdienste müsse sichergestellt sein. Bei einer Gegenstimme erteilte der Marktgemeinderat sein Einverständnis zum Bau der BOS-Funkanlage.

Gerätschuppen, Plakatwerbeanlage, Sanierung der Friedhofswege: Diese Themen stehen in Unterthingau außerdem zur Diskussion

Der Freibadverein Unterthingau plant den Anbau eines Geräteschuppens am Technikgebäude. Die Ehrenamtlichen wollen den Schuppen selbst bauen und aus der Vereinskasse finanzieren. Dolp dankte dem Verein für die „sehr gute Zusammenarbeit“. Der Bauantrag wurde einstimmig genehmigt.

Einer Plakatwerbeanlage in der Kemptener Straße in Unterthingau erteilten die Räte erneut eine klare Absage. Ein fast gleichlautender Antrag wurde bereits 2011 und 2020 abgelehnt. Die Voraussetzungen hätten sich nicht geändert, so die Räte. Die Plakatwand störe das Ortsbild und sei nach der gemeindlichen Werbeanlagensatzung nicht zulässig.

Von der Bischöflichen Finanzkammer in Augsburg hat die Marktgemeinde einen Zuschuss in Höhe von 8400 Euro für die Sanierung der Friedhofswege in Unterthingau erhalten. Da die Wege auch als Zugänge zur Pfarrkirche dienen, übernahm das Bistum auf Antrag 60 Prozent der Kosten.

Genau hingeschaut hat die kommunale Rechtsaufsicht bei der überörtlichen Prüfung der Marktgemeinde. 2014 wurde für das gesamte Gemeindegebiet eine einheitliche Gebührensatzung für die Wasserversorgung eingeführt. Dabei wurden jedoch die früheren Satzungen für die Ortsteile Ried und Reinhardsried nicht formal außer Kraft gesetzt. Das Gremium nahm den Hinweis zur Kenntnis und beschloss die nachträgliche Aufhebung der alten Satzungen.

