Endlich wieder Georgiritt: Reiter, Pferde und Messe auf dem Auerberg

Nach drei Jahren Pause findet am Sonntag auf dem Auerberg wieder der traditionelle Georgiritt statt. Woher der Brauch des Pferdeumritts stammt.

20.04.2022 | Stand: 15:08 Uhr

Nach drei Jahren Pause findet am nächsten Sonntag (24. April) erstmals wieder der traditionelle Georgibergritt auf den Auerberg statt. DFies wurde bei der diesjährigen Generalversammlung des Georgirittvereins bekannt gegeben. Zuöetzt war die Veranstaltung im Jahr 2018 mit rund 150 Reitern und Pferden durchgeführt worden. 2019 fiel der Ritt wegen schlechtem Wetters aus, in den folgenden Jahren zwang jeweils Corona zur Absage.

Seit 1925 Pferdeumritt auf dem Auerberg

Die Kirche auf dem Gipfel des Auerbergs ist dem heiligen Georg geweiht, der Schutzpatron der Pferde und Reiter ist. Anlässlich des Patroziniumsfestes des heiligen Georgs (23. April) findet jedes Jahr der sogenannte Georgiritt auf dem Auerberg am Sonntag nach dem Namensfeste statt. Es wird eine Feldmesse unterhalb des Gipfels zelebriert, wobei der Georgsschwur sowie die Pferdesegnung durch die Geistlichkeit im Vordergrund stehen. Seit 1925 finden auf dem Auerberg Pferdeumritte statt.

Festlich geschmückte Pferde

In den frühen Morgenstunden dieses Festes werden die Pferde liebevoll mit vielen Blumen in den Mähnen geschmückt. Auch die Teilnehmer selbst kleiden sich festlich in Tracht oder römischen Kostümen. Die Geistlichkeit und die Ministranten werden von den Musikkapellen der anliegenden Dörfer sowie den Fahnenabordnungen der Vereine an der Auerbergkirche St. Georg abgeholt. Insgesamt gibt es drei Reiterzüge, die zeitgleich zum Weiheplatz/Festplatz aufmarschieren.

Der Gottesdienst am Sonntag beginnt um 10 Uhr, ab 9.30 Uhr nehmen die Reiter mit ihren Pferden Aufstellung.

