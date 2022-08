30 Reisende bangen in Kroatien um ihren Urlaub. Doch Reiseunternehmer Sprenzel aus Bernbeuren wird zum Koffer-Held. Die Geschichte einer Non-Stop-Fahrt.

02.08.2022 | Stand: 19:27 Uhr

Sie hatten sich so auf den Urlaub gefreut. Auf abgelegene Buchten, blaues Meer und Abendessen in kleinen kroatischen Lokalen. Nach der Landung in Kroatien dann aber der Schock für die 30-köpfige Reisegruppe: Die Koffer sind nicht da. Sie wurden am Münchner Flughafen nicht eingeladen.

