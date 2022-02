Geschäft geschlossen, Tür offen und Inhaberin weg: Was war da in Marktoberdorf los?

Ein Kunde in Marktoberdorf bemerkt nach Geschäftsschluss eine offene Ladentür. Von der Inhaberin fehlt jede Spur. Erst Stunden später klärt sich der Fall.

25.02.2022 | Stand: 14:05 Uhr

Ein besorgter Kunde hat am Donnerstag die Polizei zu einem Geschäft in Marktoberdorf gerufen. Kurz nach Geschäftsschluss wollte der Kunde laut Polizei noch in den Laden in der Innenstadt. An der Türe stand jedoch ein Schild, dass erst am nächsten Tag wieder geöffnet sei. Die Türe war allerdings nicht versperrt und der Schlüssel steckte von Innen. Er wartete längere Zeit, es kam jedoch niemand, sodass er sich Sorgen machte und die Polizei verständigte. Bei der Nachschau im Laden entdeckten die Beamten tatsächlich niemanden. Die Polizisten sperrten das Geschäft zu. Die 45-jährige Inhaberin konnte jedoch auch telefonisch nicht erreicht werden. Erst am späten Abend meldete sie sich. Sie war auf dem Dachboden beschäftigt, hatte vergessen abzusperren und nichts gehört.

