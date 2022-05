Geschichte hautnah: So lebten die alten Römer in Marktoberdorf

Mit einem Frühlingsfest ist der Förderverein Römerbad in die neue Saison gestartet. Was neben Römerwurst und Führungen durch die Ausgrabungen geboten wurde.

04.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Ein frischer Wind wehte beim Frühlingsfest am Römerbad in Kohlhunden, mit dem die sonntägliche Führungssaison durch den Schutzraum und den Aussichtsturm eröffnet wurde. Da wurde so manche frisch gegrillte Römerwurst lieber im Stehen verdrückt, weil es zum Sitzen zu kalt wurde. Doch es gab auch einige Unentwegte, die sich neben dem Aussichtsturm oder unterm aufgestellten Pavillon niederließen, sich so den römischen Eintopf, Kaffee und Kuchen schmecken ließen.

Kleine Archäologen auf Schatzsuche in Marktoberdorf

Für die Kinder gab es Kinderschminken und ein vielfältiges Bastelprogramm. Großer Anziehungspunkt für die jüngsten Besucher war auch wieder die Buddelecke, wo die kleinen Archäologen begeistert auf Schatzsuche gingen.

Beim Frühlingsfest spielte Jutta Pockrandt Querflöte. Bild: Rosemarie Klimm

Viele ließen sich auch durch den Schutzbau und den Aussichtsturm führen, lauschten den Ausführungen der Vereinsmitglieder und betrachteten das Modell, wie die Villa Rustica und ihre Umgebung einst ausgesehen haben könnte. Auf der „Sonnenseite“ der Anlage sammelte „Oberrömer“ und Vereinsvorsitzender Albert Gosse vor dem Schutzbau zahlreiche Zuhörer um sich. Begeistert lauschten sie seinen spannenden antiken Erzählungen, musikalisch umrahmt mit Pan- und Querflöte von „Pan“ Jutta Pockrandt.

Lesen Sie auch: