Fendt-Gesellschafter lüftet Geheimnis über Verkauf des Traktorenherstellers an US-Konzern

1997 übernahm der AGCO-Konzern das Marktoberdorfer Familienunternehmen Fendt. Der damalige Gesellschafter Peter Fendt sagt, wieso der Schritt unausweichlich war.

30.01.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Am 15. Januar 1997 ging in Marktoberdorf eine Ära zu Ende: Knapp 70 Jahre nach der Gründung wurde das Familienunternehmen Fendt an den US-Konzern AGCO verkauft. Peter Fendt, Sohn des Firmengründers Hermann Fendt, gehörte damals zu den Gesellschaftern und hielt 16,6 Prozent der Firmenanteile. Im Rückblick sagt der 71-Jährige, warum die Verhandlungen fast gescheitert wären, der Verkauf des Traktorenherstellers aber letztlich „ein Segen“ war.

Herr Fendt, würde es den Landmaschinenhersteller Fendt heute noch geben, wenn das Unternehmen nicht 1997 an AGCO verkauft worden wäre?

Fendt: Als Familienunternehmen würde Fendt vermutlich nicht mehr bestehen. Ein Traktorenwerk benötigt viel, viel Geld, um neue Schlepper oder Getriebe zu entwickeln. Und Sie müssen ja sehen, dass es 1970, 1980 und 1992 große Krisen für Fendt gab. Diese Marktschwankungen haben uns immer tief in die roten Zahlen gedrückt. Im Krisenjahr 1980 hatte Fendt Schulden in Höhe von 300 Millionen Mark. Um so etwas gut zu überstehen, braucht man Kapitalkraft. Sonst sitzen einem immer die Banken im Nacken. Entweder geben sie Dir keinen neuen Kredit mehr oder sie drohen, Kredite zu kündigen. Als Familiengesellschaft ohne Geldzufluss von außen hätten wir meiner Ansicht nach nicht mehr lange überleben können.

Fendt war Marktführer in Deutschland

Der AGCO-Konzern hatte Mitte der 90er Jahre den Ruf, marode Firmen aufzukaufen und zu sanieren. War Fendt damals ein Sanierungsfall?

Fendt: Nein, gar nicht. 1996 war die Ertragslage wieder sehr gut. Und Fendt war Marktführer in Deutschland. Insofern war die Firma für AGCO höchst interessant. Der Name Fendt war damals schon der Inbegriff für fortschrittliche Traktoren. Technisch war Fendt ja immer führend. Das hatte das Unternehmen kurz zuvor bewiesen mit der Entwicklung des stufenlosen Getriebes – ein Meilenstein für die Schlepper-Technik.

Wie kam es zu den Verhandlungen mit AGCO?

Fendt: Nach dem Tod meines Vaters 1995 machten die Banken Druck. Es sollte ein finanzstarker Partner als Gesellschafter aufgenommen werden. Wir beschlossen, mit dem Fiat-Konzern zu verhandeln, zu dem bereits mein Vater Kontakte aufgenommen hatte. Aber schon nach wenigen Gesprächen stellte sich heraus, dass Fiat nicht der richtige Partner war. Und just in dieser Phase erhielten wir als Gesellschafter die Nachricht, AGCO wolle ein Angebot für Fendt abgeben. Diese Verhandlungen entwickelten sich Ende 1996 sehr schnell positiv. Und doch wären sie kurz vor dem Ziel fast gescheitert.

In Marktoberdorf gab es große Bedenken gegen den Verkauf

Wie das?

Fendt: Bei einem privaten Treffen hatten mir der Marktoberdorfer Bürgermeister Wolfgang Weinmüller und der Ostallgäuer Landrat Adolf Müller ihre Bedenken über den Verkauf mitgeteilt. Sie malten ein Horrorbild: Marktoberdorf werde untergehen, wenn AGCO die Produktion von dem Standort abziehen würde. Doch mir war klar: Einen Rückzieher gibt es nicht. Ich vermute jedoch, die beiden sprachen auch mit meinem Vetter Hans und der hat dann kalte Füße bekommen. Jedenfalls sagte er bei der nächsten Gesellschafterversammlung, er verkaufe seine Anteile nicht an die Amerikaner. Hans hielt immerhin 25 Prozent der Anteile. Ein Schock! Doch waren 75 Prozent der Gesellschafter immer noch für den Verkauf und so fanden wir eine Lösung, mit der er sein Gesicht wahren konnte: Hans verkaufte seine Anteile an uns. Damit war das Vorhaben gerettet. Doch es war wirklich knapp. Das Ganze hing an einem seidenen Faden.

Erinnern Sie sich noch an die Unterzeichnung des Vertrags?

Fendt: Die Gespräche mit AGCO hatten ja vor allem unsere Anwälte geführt. Und so war es auch am letzten Tag der Verhandlungen in München. Wir Gesellschafter sollten uns um 22 Uhr in einer Kanzlei neben dem Hotel Bayerischer Hof einfinden, um die Verträge zu unterschreiben. Wir waren pünktlich dort. Doch die Gespräche zogen sich. Es dauerte schließlich bis 3 Uhr morgens. Erst dann setzten wir unsere Unterschriften unter den Vertrag.

Amerikaner zahlten 450 Millionen Mark für Fendt

Wurde bis zuletzt noch ums Geld gerungen?

Fendt: Nein, so ein Verkauf ist eben sehr komplex. Aber der Verkaufspreis von 450 Millionen Mark stand nie zur Debatte. Die Positionen waren sehr klar. AGCO sagte: Mehr als den Betrag gibt es nicht – und wir wollen Fendt komplett, das ganze Paket. Und wir Gesellschafter hatten uns intern abgestimmt, dass der Verkaufspreis bei mindestens 400 Millionen Mark liegen muss. Insofern denke ich: Die 450 Millionen waren ein guter Preis – für beide Seiten.

Peter Fendt mit dem Vertrag über den Verkauf von Fendt an AGCO. Der 71-Jährige war damals Gesellschafter des Traktorenherstellers Fendt. Bild: Dirk Ambrosch

Ihr Vater und Ihr Onkel haben die Firma Fendt groß gemacht. Welches Gefühl hatten Sie nach dem Verkauf? Eine Ära ging ja damit zu Ende.

Fendt: Meine emotionale Verbindung zur väterlichen Firma war nie ganz so eng gewesen, eher distanziert. Das lag wohl auch daran, dass ich außer einem vierwöchigen Praktikum in der Lehrwerkstatt nie wirklich im Unternehmen gearbeitet habe. Nach dem Tod meines Vaters war ich dann nur knapp eineinhalb Jahre im Aufsichtsrat und im Beirat. Insofern hat mich der Verkauf gefühlsmäßig nicht sehr belastet. Ich war immer überzeugt, dass der Verkauf an AGCO richtig ist. Denn damit hatte Fendt den dringend benötigten finanzstarken Partner. 25 Jahre später lässt sich sagen: Der Verkauf war ein Segen für die Firma, die Belegschaft, die Stadt und die Familie Fendt.

Gesellschafter bei Fendt nicht mehr gern gesehen

Haben Sie auch Kritik für diesen Schritt hinnehmen müssen? Immerhin gab es ja auch Bedenken gegenüber dem Verkauf...

Fendt: Ja, uns schlug auch Ablehnung entgegen. Von uns Gesellschaftern war jeder Einzelne in der Firma eine persona non grata. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein großes Firmenjubiläum, das im Modeon gefeiert wurde – zu dem wurden wir gar nicht eingeladen. Der leider viel zu früh verstorbene Fendt Chef Hermann Merschroth hat nach dem Verkauf nicht mehr mit mir gesprochen und die Straßenseite gewechselt, wenn wir uns begegneten. Ich weiß bis heute nicht warum. Erst in jüngster Zeit hat sich das Verhältnis zum Unternehmen wieder gebessert.

Herr Fendt, 25 Jahre später. Welches Geheimnis können Sie denn jetzt lüften, über das man vielleicht lange nicht so offen sprechen konnte?

Fendt: Die Gesellschafter waren ja eigentlich immer zerstritten. Solange Hermann und Xaver Fendt im Unternehmen waren, gab es ja ganze Hauptabteilungen, die nicht miteinander sprechen durften. Das waren reine Machtkämpfe, da beide Familienstämme 50 Prozent der Anteile hielten. Nach dem Tod meines Vaters dachte ich: So geht das nicht weiter, sonst geht die Firma vor die Hunde! Und so machte ich meinem Vetter Hans einen Vorschlag: Er solle die Führung des Unternehmens übernehmen und dafür gebe ich fünf Prozent meiner Anteile an ihn ab. Die Familie Xaver Fendt hätte dann 55 Prozent besessen. Das war mein Friedensangebot. Dazu kam es zwar letztlich nicht. Aber durch dieses Angebot hat sich das Klima zwischen den Familien ungemein verbessert. So war es erst möglich, dass wir beim Verkauf der Firma an einem Strang ziehen konnten.

"Das neue Werk in Marktoberdorf ist beeindruckend"

Sie blieben ja immer ein interessierter Beobachter der Firma. Wie beurteilen Sie die Entwicklung unter AGCO?

Fendt: Die Amerikaner machen ihre Sache gut. Besser hätten wir das als Familie nie hinbekommen können. Besonders beeindruckt hat mich der Bau des neuen Werkes. So ein Riesenprojekt war unter der Familienführung undenkbar. Man hätte die Grundstücke, auf denen das Werk jetzt steht, schon Anfang der 90er Jahre kaufen können. Doch die Einstellung von Geschäftsführung und Beirat war damals: Die Grundstücke werden wir im Leben nie mehr brauchen. Das war natürlich eine falsche Entscheidung. Und später musste man viel, viel mehr für den Grund zahlen.

Sie tragen einen Namen, der mittlerweile ein Weltunternehmen repräsentiert. Macht Sie das stolz?

Fendt: Das muss einen doch mit Stolz erfüllen, wenn man in so eine Familie hineingeboren wird und wenn man auf die Leistungen blickt, die vor allem mein Vater und mein Onkel vollbracht haben. Bei uns zu Hause war immer die Firma das fünfte Kind am Tisch. Man hat eigentlich immer über die Firma gesprochen. In diesem Geist bin ich aufgewachsen. Das prägt einen natürlich.

Reut Sie es, dass Ihnen einen Karriere bei Fendt versagt blieb?

Fendt: Mein Vater hat nie zu mir gesagt: Du musst einmal die Firma übernehmen. Seine Einstellung war, ich sollte mich qualifizieren und es außerhalb der Firma zu etwas bringen. Dann könne ich unter Umständen sein Nachfolger werden. Nach meinem Studium habe ich als Diplom-Kaufmann bei etlichen großen Firmen gearbeitet. Und als ich dann vielleicht so weit gewesen wäre, gab es ab 1980 die Geschäftsführer und Beiräte bei Fendt. Das Konstrukt war ein anderes und damit war es für die Familienmitglieder vorbei, die Firma übernehmen zu können. Aber ich habe das nie bedauert. Ich habe in meinem Leben viele andere schöne Dinge gemacht.

Die Tradition von Fendt zählt wieder was

Nun plant das Unternehmen ein eigenes Fendt-Museum. Was halten Sie davon?

Fendt: Die Tradition der Firma gilt mittlerweile wieder etwas. Das hat sich unter dem neuen Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff gewaltig zum Positiven verändert. Auf seine Initiative hin wurde ja auch der Fendt Classic-Club gegründet, der das Museum später einmal betreiben soll. Die Museums-Idee finde ich sehr gut. Bislang ist die Geschichte der Firma ja noch nicht professionell aufbereitet worden. Wenn man das aber gut macht, dann kann daraus sogar eine touristische Attraktion für Marktoberdorf werden.

Ihr Großvater und Ihr Vater haben gemeinsam den ersten Diesel-Schlepper entwickelt. Besitzen Sie denn selbst ein Exemplar des legendären Dieselrosses?

Fendt: Nein. Mein Vater hat zwar immer alte Dieselrösser gekauft. Aber die gehörten dann der Firma. Und mit dem Verkauf waren die dann auch weg, mir ist keiner übrig geblieben. Und heute bekommt man ja kaum noch welche. Wenn ich allerdings mal ein gutes Angebot bekäme, würde ich darüber nachdenken. Wobei so ein Schlepper ja viel zu schade ist, um ihn nur hinzustellen. Das Dieselross müsste mir schon meinen Garten mähen, dann hätte ich auch was davon. (lacht)

