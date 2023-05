Gewinnerin aus Marktoberdorf: „Ich wäre fast nicht dran gegangen“

Gabriele Günther aus Marktoberdorf ist die Gewinnerin des Frühlingsrätsels „Pflück das Glück“ und freut sich über 1000 Euro. Was sie mit dem Gewinn machen möchte.

28.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Als Gabriele Günther am Freitagmorgen beim Frühlingsrätsel der Allgäuer Zeitung mitmachte, musste sie nicht lange überlegen: Das Maiglöckchen war die gesuchte Blume. Die Antwort war goldrichtig und brachte der Marktoberdorferin 1000 Euro ein. Diese kann ihr Glück bei der Gewinnübergabe immer noch nicht richtig fassen. „Mit Blumen habe ich nämlich normalerweise nichts am Hut“, sagt sie und lacht.

Fast hätte die glückliche Gewinnerin den Telefonanruf der Zeitung ignoriert

Beinahe jedoch wäre die 62-Jährige gar nicht ans Telefon gegangen, als der Anruf mit der Nachricht kam, dass sie gewonnen hat. „Ich habe gerade das Geschirr vom Mittagessen abgespült“, erzählt sie. „Die Nummer auf dem Telefondisplay war anonym. Normalerweise hebe ich da gar nicht ab. Aber heute hat mir meine innere Stimme gesagt: Jetzt musst du rangehen.“ Zum Glück.

So ist Günther nun stolze Gewinnerin. Die Zeitung liest sie jeden Tag vor der Arbeit. „Das ist mein morgendliches Ritual.“ Am Wochenende teilt sie sich die Zeitung auf. „Samstags lese ich den Marktoberdorfer Lokalteil und den Sportteil und am Sonntag den Rest.“ Das Rätseln gehört für Gabriele Günther dazu. „Es macht mir einfach Spaß, täglich die Rätsel zu lösen“, sagt sie.

Seit 2016 lebt Gabriele Günther in Marktoberdorf

Zusammen mit ihrem Sohn ist Gabriele Günther 2016 nach Marktoberdorf gezogen. Vorher hat sie 45 Jahre in München gelebt. „Uns gefällt es in Marktoberdorf sehr gut, wir möchten auch nirgendwo anders mehr hin“, sagt sie. Günther arbeitet bei einem LKW-Handel in Marktoberdorf. Bei der Werkstatt ist sie „Mädchen für alles“, wie sie sagt. „Ich sorge für die Sauberkeit, habe aber auch schon an LKWs gearbeitet. “

Das Geld möchte zu einem großen Teil ihrem Sohn geben

Was Gabriele Günther nun mit den gewonnen 1000 Euro macht, weiß sie schon genau: „Mein Sohn hat nächste Woche Geburtstag und macht momentan den Führerschein. Deshalb soll er einen großen Teil des Geldes bekommen.“ Eine Kleinigkeit möchte sich die gebürtige Marktoberdorferin von dem Geld aber auch leisten. Was genau, weiß sie noch nicht. Nun freut sie sich aber erst einmal auf das lange Pfingstwochenende und die Zeitung am Samstag.