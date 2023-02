Girls’ und Boys’Day: Ostallgäuer Jugendliche schnuppern in "typische" Männer- und Frauenberufe

Weg von Geschlechterklischees, heißt es am 27. April beim Girls' und Boys'Day. Im Ostallgäu gibt es viele Angebote zur Berufsorientierung für Mädchen und Buben.

23.02.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Jugendlichen neue Berufshorizonte eröffnen: Das ist Ziel des Girls’ und des Boys’ Day, der am Donnerstag, 27. April, im Ostallgäu stattfindet. Der Tag bietet Jugendlichen die Möglichkeit, geschlechtsuntypische Arbeitsplätze kennenzulernen, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker. Sie betont: „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, dass wir uns von traditionellen Berufsbildern für Frauen und Männer lösen.“ Kein Talent dürfe aufgrund überholter Rollenbilder verloren gehen.

32 Arbeitgeber machen beim Girls'Day mit, beim Boys'Day sind 28 Kitas und 20 Pflegeeinrichtungen dabei

Die Gleichstellungsstelle des Landkreises unterstützt den Orientierungstag, an dem sich auch in diesem Jahr zahlreiche Firmen, Behörden und Institutionen beteiligen. Beim Girls’ Day engagieren sich 32 Unternehmen und Institutionen. Das Landratsamt selbst bietet neun Mädchen-Schnupperplätze an. Für den Boys’ Day stellen 28 Kitas und 20 Senioren-, Kranken- und Behinderten-Pflegeeinrichtungen Plätze bereit.

„Den optimalen Lern- und Erfahrungseffekt erzielen die Mädchen und Jungen, wenn sie sich ganz selbstständig nach einem Schnupperplatz für den Tag umsehen“, sagt Heike Krautloher, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises. „Wichtig ist, die Erlaubnis von Eltern und Schule einzuholen und sich frühzeitig um einen Schnupperplatz zu kümmern.“

Mädchen für technische Berufe begeistern, Buben für soziale Berufe

Die Arbeitgeberlisten stehen im Internet unter www.ostallgaeu.de/girls-and-boys-day bereit oder können bei der Gleichstellungsstelle bestellt werden (Telefon 08342/911-287, E-Mail: gleichstellungsstelle@lra-oal.bayern.de). Die Gleichstellungsbeauftragte steht allen Interessierten als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Der Ausbildungs- und Berufsmarkt ist vielfältig. Es gibt mehr als 450 Ausbildungsberufe und viele verschiedene Studienfächer. Beim Girls’ Day sollen Mädchen und Frauen motiviert werden, technische und naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen. Der Boys’Day ist ein Aktionstag, an dem Jungen Berufe kennenlernen können, in denen überwiegend Frauen arbeiten. Weitere allgemeine Infos gibt es online unter www.girls-day.de sowie www.boys-day.de.