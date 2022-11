Diese Obergünzburgerin hat trotz Verletzung am New York City Marathon teilgenommen

Gisela Haggenmiller aus Obergünzbug hat trotz einer Schienbeinverletzung am New York City Marathon teilgenommen. Was sie die Schmerzen vergessen ließ.

16.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Seit März dieses Jahres hatte sich Gisela Haggenmiller aus Obergünzburg intensiv auf ihr großes Ziel vorbereitet: die Teilnahme am New York City Marathon. Begonnen hatte sie mit der erfolgreichen Teilnahme am Gada Trentino Lauf, lief den Halbmarathon in Kempten und kombinierte das mit intensivem Training zu Hause. Ihre Fitness wurde immer besser, je näher der tag des legendären Marathons kam.

Verletzungen kamen der Familie in die Quere - für den Sohn platzte ein Traum

Erklärtes Ziel war es, zusammen mit ihrem Sohn Florian den Marathon zu bestreiten. Doch wie so oft im Leben sollte es ganz anders kommen. Florian musste sich Ende Mai einer Knieoperation unterziehen. Die Verletzung schien auskuriert und dem Start schien nichts mehr entgegenzustehen, bis dann im Oktober die Verletzung erneut aufbrach. Sein Traum war damit geplatzt. Jammerschade.

Auch bei Gisela Haggenmiller lief nicht alles glatt. Sieben Wochen vor dem Start des Marathons erhielt sie die Diagnose Schienbeinkantensyndrom. Die Folge: sofortiges Laufverbot.

Doch so kurz vor dem Ziel wollte sie nicht aufgeben. Die Reise war gebucht, das Startgeld bezahlt. Also ging der Flug einen Tag nach Rentenbeginn von Gisela Haggenmiller von München nach New York.

Kurz vor dem Start die Frage: Sind die Schmerzen ertragbar?

Als die Silhouette von New York und die Freiheitsstatue am Flugzeugfenster auftauchten, kam Vorfreude auf das bevorstehende Ereignis auf. Im gleichen Zug quälten sie aber auch die Fragen: Sind die Schmerzen ertragbar? Kann ich den Marathon überhaupt bestreiten? Gisela wollte unbedingt mit dem Trikot des Günzacher RC Allgäu in New York antreten.

Bei herrlichem Wetter, eine Stunde vor dem Start, entschied Gisela Haggenmiller: „Ich laufe!“ Gut gecoacht von ihrem Sohn Florian, der es sich nicht nehmen ließ, trotz seiner Verletzung seine Mutter zu begleiten, machte sie sich auf den Weg zum Start.

„Wow, was ist hier alles los!“ Getragen von diesen Eindrücken ging es über die Verrazzano Narrow Bridge nach Brooklyn, über Queens, Queensboro Bridge, die Roosevelt Island überquerend nach Manhattan, Harlem danach zweimal den Harlem River überquerend zurück nach Manhattan, durch den Central Park ins Ziel.

Die Atmosphäre auf der Strecke ließ Gisela Haggenmiller ihre Schmerzen vergessen

Unvergessen bleiben die Atmosphäre auf der Strecke, die Massen an Zuschauern, Musik, Tanz, Fahnen – mit Megafonen wurden die Läuferinnen und Läufer gefeiert und angefeuert. Gerade diese Stimmung, die Masse an Teilnehmern und die besonderen Eindrücke entlang der Strecke, ließen die Allgäuerin ihre Schmerzen vergessen und das Ziel nach 42,195 Kilometern erreichen. Überglücklich nahm sie nach dem Zieldurchlauf die Finishermedaille entgegen. (Lesen Sie auch: So lief der Ironman auf Hawaii für die Sportler aus dem Allgäu)

Ihr Sohn Florian erwartete sie bereits im Ziel und beglückwünschte sie zu dieser enormen Leistung. Die Zeit von 5:42:09 Stunden war angesichts ihrer Verletzung sehr respektabel.

Mutter und Sohn genossen in den verbleibenden Tagen bis zur Rückreise die Sehenswürdigkeiten und Vorzüge New Yorks. Mit der Finishermedaille um dem Hals ging’s durch die Straßen von New York. Überall wurde sie von Passanten angesprochen, beglückwünscht und geherzt. „Was für eine Stadt, was für ein Erlebnis!“

Das Fazit der beiden bei der Ankunft in München: „Sobald wir wieder gesund und verletzungsfrei sind, werden wir das Projekt New York City Marathon erneut angehen.“ Voller Lob über die schöne Zeit und die Fülle an Erlebnissen kehrten sie zurück ins Allgäu. Denn der Silvesterlauf in Kempten wartet bereits.

Lesen Sie auch: Diese vier Allgäuerinnen meistern den New-York-Marathon