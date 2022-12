Josh, LaBrassBanda und mehr: Das ist bisher zum Go to Gö 2023 bekannt

Das Festival Go to Gö soll 2023 wieder stattfinden. Die Termine stehen fest - und auch zum Programm sind erste Infos bekannt. Hier finden Sie alles Wichtige.

19.12.2022 | Stand: 10:15 Uhr

Nach dreijähriger Corona-Pause soll das Festival Go to Gö 2023 wieder in Görisried (Landkreis Ostallgäu) stattfinden. An zwei Wochenenden soll im Frühjahr 2023 wieder in dem Zirkuszelt in Görisried gefeiert werden. Die Vorbereitungen für das Festival laufen bereits. Was bislang geplant ist und die schönsten Bilder aus der Zeit vor Corona finden Sie hier.

Programm und Termine für das Go to Gö 2023

Das Go to Gö 2023 findet vom 28. April bis 6. Mai 2023 statt. Das Lineup ist bereits zum Teil bekannt. Folgendes steht bei dem Festival in Görisried auf dem Programm:

Freitag, 28. April 2023: Heimatrock ab 20 Uhr: Josh ("Cordula Grün", "Expresso & Tschianti") ab 21.30 Uhr: Django 3000 ab 23.15 Uhr: LaBrassBanda ab 1 Uhr: Lausbuam

Samstag, 29. April 2023: Grenzenlos ("Sound von A bis Z")

Samstag, 6. Mai 2023: Mallorca 4.0 ("Die Party mit echtem Mallorca-Feeling")

Das Lineup für die beiden Samstage wurde bisher noch nicht veröffentlicht (Stand 19. Dezember). Wir aktualisieren den Artikel, sobald die Künstlerinnen und Künstler bekanntgegeben wurden.

Bilder vom letzten Go to Gö

Vor Corona wurde im Zirkuszelt in Görisried ordentlich beim Go to Gö gefeiert. In unserer Bildergalerie finden Sie Fotos aus den letzten Jahren vor der Pandemie.

Das Zirkuszelt - das Besondere beim Go to Gö

Eine Besonderheit beim Go to Gö ist das Zirkuszelt, in dem das Festival stattfindet. Das Zelt hat acht Masten, die rund 15 Meter hoch sind. Das Zelt ist innen komplett schwarz.

Das Go to Gö Festival findet in einem Zirkuszelt statt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Tickets für das Go to Gö 2023

Tickets für das Go to Gö wird es 2023 - genauso wie in den Vorjahren - wieder nur an der Abendkasse geben. Jugendliche unter 16 Jahren kommen nur mit einer volljährigen Begleitperson auf das Festival. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren haben Zutritt bis 24 Uhr. Sie müssen ihren Personalausweis und den Partypass mitbringen.

Mehr Nachrichten aus Marktoberdorf und Umgebung lesen Sie hier.