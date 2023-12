Sie spielen bei Tomorrowland und bald bei Go to Gö - Vorverkauf startet

Der Vorverkauf für Görisried startet. Die Veranstalter verraten, wie das Festival namhafte Stars für sich gewinnen konnte und wer im kommenden Jahr auftritt.

01.12.2023 | Stand: 06:06 Uhr

Eingefleischte Festival-Fans haben sich den Termin wahrscheinlich schon im Kalender 2024 angestrichen: Ende April findet wieder das dreitägige Festival „Go to Gö“ statt. Die Großveranstaltung, die schon Stars wie Rapper Sido, DJ Felix Jaehn und Micki Krause auf der Bühne stehen hatte, lockte bereits über 10.000 Fans ins beschauliche Örtchen Görisried.

Auch 2024 trumpft das Festival wieder mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern auf. Wer dabei sein will, kann sich bereits jetzt schon Tickets sichern. Der Vorverkauf beginnt nämlich am Freitag, 1. Dezember.

"Gö to Gö" 2024: Das sind die Termine

Bereits zum 28. Mal findet das Festival 2024 statt. Der Termin steht: Am Freitag, 26. April, Samstag, 27. April, und Samstag, 4. Mai, steigt wieder die große Party in dem 1300-Seelen-Ort. Das Team steckt bereits mitten in den Vorbereitungen, wie Josef Guggemos, Sprecher des Organisationsteams erzählt. Das Besondere: Das Festival wird ausschließlich von Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt. Über 200 sind es an der Zahl.

Wer nun jedoch an ein typisches Dorffestival denkt, der irrt. Denn bei „Go to Gö“ sind echte Profis am Werk. Ob Licht, Ton oder Technik: Beim Festival ist alles bis ins kleinste Detail abgestimmt. Das zeigt sich auch dieses Mal wieder. Denn es steht eine besondere Premiere an. „Da wir ja eine sehr starke Lichtanlage haben, und diese voll ausnutzen möchten, haben wir uns für 2024 für eine DJ Nacht entschieden“, erzählt Guggemos.

Bei der DJ-Night spielen unter anderem Brennan Heart, Drunken Masters und Glockenbach

Das Festival konnte dafür namhafte Stars gewinnen, die exklusiv in Görisried spielen - auch wenn das nicht ganz einfach war. „Da hieß es, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir waren früh dran und konnten so starke Acts bekommen“, sagt Guggemos.

So stehen zum großen Auftakt am 26. April Brennan Heart, Drunken Masters, Chef Curry, Philhouse, Luca Riccobono, Glockenbach und Mattn auf der Bühne. Mattn ist DJane und Dauergast bei Tomorrowland, dem größten Festival der Welt. Zudem ist sie die Frau des DJs Dimitri Vegas. „Manchmal gehört auch Glück dazu.“ Das komplette Programm finden Sie hier.

Grenzenlos-Abend und am Ende wartet das große Finale mit der Mallorca-Party

Am 27. April geht es mit dem Grenzenlos-Abend weiter. Mit dabei: Tream, Kaffkiez, Mehnersmoos, Luca-Dante Spadafora & Niklas Dee sowie Speckdrum. Großes „Go to Gö“-Finale ist dann am 4. Mai mit der großen Mallorca-Party mit gleich neun Acts. Unter anderem heizen wieder Mia Julia, Peter Wackel, DJ Robin und Isi Glück dem Publikum ein.

Tickets gibt es am 1. Dezember auf der Internetseite www.go-to-goe.de zu kaufen. Dort geht am Freitag nicht nur die neue „Go to Gö“-Seite, sondern auch der neue Ticketshop ans Netz.

Alle Infos zum kommenden Festival haben wir hier noch einmal zusammengefasst.

