Die ersten Künstler für das Go to Gö 2024 sind bekannt

Die Termine für das Festival Go to Gö 2024 in Görisried stehen. Jetzt ist auch bekannt, auf welche Künstler wir uns am ersten Abend freuen dürfen.

24.11.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Endlich wieder feiern im Zirkuszelt! Auch 2024 findet in Görisried im Ostallgäu das Festival Go to Gö statt. Das Festival-Programm ist gemischt. An jedem der drei Party-Abende gibt es ein anderes Motto. Im letzten Jahr gab es einen Heimatrock-Abend, eine Mallorca-Party mit Stars vom Ballermann und eine "grenzenlose" Feierei mit DJs und Rappern.

Programm und Termine für das Go to Gö 2024

Das Go to Gö steigt 2024 am Wochenende des 26. und 27. April sowie am Samstag, 4. Mai. Vermutlich wird das Line-up in Görisried auch 2024 wieder bunt gemischt. Folgendes steht bei dem Festival in Görisried auf dem Programm:

Freitag, 26. April 2024: DJ Night Brennan Heart Mattn Glockenbach Drunken Masters Chef Curry Philhouse Luca Riccobono

Samstag, 27. April 2024: noch kein Programm bekannt

Samstag, 4. Mai 2024: noch kein Programm bekannt



Stand: 24. November 2023. Alle Angaben ohne Gewähr.

Bilder vom Go to Gö 2023

So schön war die Party letztes Jahr beim Go to Gö: Das Festival ging los mit dem Heimatrock-Abend mit Josh, LaBrassBanda oder den Lausbuam. Die besten Bilder finden Sie hier:

Weiter ging es beim Go tö Gö 2023 mit "Grenzenlos". Gefeiert wurde mit den 257ers, Tream, Mashup Germany oder SpeckDrum. Über 10.000 Fans kamen zum ersten Wochenende. Hier sind die Bilder:

Den Abschluss des Festivals 2023 in Görisried bildete die Mallorca-Party mit Ballermann-Stars wie Peter Wackel, Ikke Hüftgold, Mia Julia oder DJ Robin. Hier geht's zu den Bildern:

Essen und Trinken beim Festival in Görisried 2024

Beim Go to Gö gibt es verschiedene Bars mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken. Darunter auch ein "Rock-Café" mit verschiedenen Kaffee-Spezialitäten. Die Auswahl an Essen reicht von Pommes über Pizza bis hin zu Bratwurst oder Steak und Schnitzel im Semmel.

Anfahrt: So kommt man mit dem Auto oder Bus zum Go to Gö 2024

Die Gemeinde Görisried liegt im Ostallgäu zwischen der B12 und der A7. Das Go to Gö kann man über die Bundesstraße, die Autobahn oder die Landstraße gut mit dem Auto erreichen - je nachdem, von wo man losfährt. Das Zirkuszelt, in dem das Go to Gö 2024 stattfindet, befindet sich in der Straße "In der Lache". Parkplätze gibt es am Festivalgelände.

Für größere Gruppen, die mit dem Bus anreisen, gab es letztes Jahr beim Go to Gö ein paar Vorteile: einen separaten Express-Eingang sowie zwei kostenlose Tickets ab einer Gruppengröße von 40 Personen. Ob es den Busservice 2024 wieder geben soll, ist noch nicht bekannt.

Zudem gab es in den letzten Jahren einen Last-Minute-Busservice mit begrenzter Kapazität, für alle, die ihre Mitfahrgelegenheit verpasst haben. Die Busse fuhren jeweils um 1.30 Uhr, um 3.15 Uhr und um 5 Uhr. Eine Route fuhr verschiedene Gemeinden im Ostallgäu an, die andere fuhr Richtung Kempten und Oberallgäu.

Eintrittspreise und Tickets für das Go to Gö 2024

Hinsichtlich der Ticketpreise haben die Veranstalter dieses Jahr eine Neuerung angekündigt. In den letzten Jahren hat es die Tickets für das Festival in Görisried nur an der Abendkasse gegeben. Für das Go to Gö 2024 soll es erstmals einen Karten-Vorverkauf geben. Wann dieser startet, ist noch nicht bekannt.

