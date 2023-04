"Go to Gö, wir haben Dich vermisst": Tausende Fans bringen das Festzelt zum Beben

Nach drei Jahren Corona-Pause findet das Festival Go to Gö in Görisried wieder statt. Am Freitag war der Auftakt mit dem "Heimatrock"-Abend.

29.04.2023 | Stand: 13:31 Uhr

Eigentlich hätte Josh. am Freitagabend in Wien den Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie Pop/ entgegennehmen sollen. Bei der Verleihung des größten österreichischen Musikpreises bedankt sich der Künstler jedoch lediglich per Videobotschaft. "Ich bin heute Abend nicht hier, weil ich in Deutschland gerade live spiele", sagt er darin. Während dieses Video auf der großen Show im Wiener Volkstheater gezeigt wird, singt Josh. 600 Kilometer auf einer ganz anderen Bühne: nämlich auf dem "Go to Gö" in Görisried. Nach dreieinhalb Jahren hat es nun endlich geklappt. Das Festival konnte mit allem Drum und Dran endlich wieder stattfinden. "Für uns hat es sich jetzt schon mehr als rentiert", sagt Josh., als er in die feiernde Menge blickt.

