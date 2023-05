Go to Gö - die Dritte: Malle-Feeling in Görisried

An diesem Samstagabend geht das Musikfestival "Go to Gö" 2023 in seine dritte und letzte Runde. Das Publikum erwartet eine große Mallorca-Party.

06.05.2023 | Stand: 09:53 Uhr

Vergangenes Wochenende feierten 10.000 Partygäste beim Festival Go to Gö in Görisried. Am Samstag, 6. Mai, geht das Festival mit der legendären Mallorca-Party in die letzte Runde.

Von Mia Julia und Peter Wackel bis zur Kreisligalegende - es gibt noch Karten an der Abendkasse

Im 5000 Quadratmeter großen Zirkuszelt gibt es gleich neun Live-Acts: Auf der Bühne stehen Mia Julia, Peter Wackel, Ikke Hüftgold, DJ Robin, Isi Glück, Frenzy, Lamas, Sabbotage und Kreisligalegende.

Tickets gibt es für 27 Euro ab 19 Uhr an der Abendkasse. Bereits ab 19.30 Uhr spielt DJ Luca Riccobono von Radio AllgäuHit. (Lesen Sie auch: "Was für ein Auftakt": 10.000 Fans feiern am Wochenende bei Go to Gö.)