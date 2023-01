2023 finden wieder Rockfrühling und Go to Gö statt. Mit Spannung erwarteten die Fans die Bekanntgabe der Live-Acts. Welche Stars ins Ostallgäu kommen.

05.01.2023 | Stand: 17:25 Uhr

Drei Jahre lang herrschte gähnende Leere im Ostallgäuer Festivalkalender. Nun ist es endlich wieder soweit: Die beiden Großveranstaltungen Rockfrühling und Go to Gö sollen wieder stattfinden und tausende Fans in die beschaulichen Dörfer Untrasried und Görisried locken. Die Termine stehen, das Programm auch: Kurz vor Weihnachten haben die Veranstalter zur Freude der Partygäste die jeweiligen Musik-Acts bekannt gegeben. So viel sei schon mal vorab verraten: Zum Festival-Auftakt feiert ein Künstler seine Go to Gö-Premiere.

