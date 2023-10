Deshalb sollen in Görisried die Bürger über einen Antrag der Firma Hubert Schmid mitentscheiden

Die Firma Hubert Schmid will Teile ihrer Kompostieranlage offiziell ins Freie verlagern. Warum der Gemeinderat erst noch die Öffentlichkeit beteiligen will.

04.10.2023 | Stand: 11:44 Uhr

Die Firma Hubert Schmid aus Marktoberdorf hat einen Antrag zur wesentlichen Änderung ihrer Anlage zur Erzeugung von Kompost aus organischen Abfällen am Ochsenhof (Gemarkung Görisried) ans Landratsamt Ostallgäu gestellt. Dazu sollte nun die Gemeinde Görisried gehört werden.

In der Gemeinderatssitzung führte Bürgermeister Dr. Stephan Bea dazu aus: Die Firma Hubert Schmid sei mit ihrer Kompostieranlage am Ochsenhof schon vor fünf Jahren an Kapazitätsgrenzen gestoßen. Sie habe deshalb schon damals das Sieben und Lagern von Kompost der Rottegrade 4 und 5 (höchste Rottegrade, biologisch stabilisiert und hygienisiert) und von Reststoffen aus der Kompostierung auch mit einer Temperatur von mehr als 40 Grad ins Freie verlagert.

Dabei habe es sich um einen vom Landratsamt geduldeten Probebetrieb gehandelt. Bei diesem Genehmigungsantrag handle es sich um eine sogenannte Bescheidsbereinigung. Damit sollen jetzt Prozesse, die seit Jahren schon so umgesetzt und vom Landratsamt geduldet wurden, offiziell genehmigt werden. Zudem soll nun noch ein Einwellenzerkleinerer in die Aufbereitungsanlage integriert werden.

Keine Beschwerden über Anlage bei Görisried

Seit Jahren seien bei der Gemeinde keine Beschwerden zur Kompostieranlage mehr eingegangen, sagte Bea. Die Geruchsbelastungen seien im Prinzip harmlos. Das Landratsamt entscheide über diesen Antrag. Die Gemeinde werde nur dazu gehört. Das Landratsamt stelle die Bedingung, dass die Einhaltung der geforderten Richtwerte im Gutachten des TÜV Nord jährlich verifiziert werden. Nach seiner Meinung könnte sich die Gemeinde dieser Anforderung anschließen.

Dem widersprach Zweiter Bürgermeister Hermann Fendt. Aufgrund der in den Jahren nach dem Bau der Anlage mit der Firma gemachten Erfahrungen beantragte er, dass die Gemeinde für den Antrag ein reguläres Verfahren mit Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und somit auch der Bürgerinnen und Bürger von Görisried verlangt. Dem schlossen sich weitere langjährige Görisrieder Gemeinderäte an.

Widerspruch im Gemeinderat von Görisried

Sauer stoße ihm auf, sagte Fendt, dass die Firma in ihrem Antrag von einem nicht öffentlichen Verfahren spreche. Zudem sei das beigefügte TÜV-Gutachten von der Firma in Auftrag gegeben. Nach ausführlicher Diskussion wurde mit einer Gegenstimme beschlossen, dass die Gemeinde die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange am Verfahren verlangt.

Alfred Wöcherl von der Breitbandberatung Bayern erläuterte den Räten das Ergebnis des Markterkundungsverfahrens und die weitere Vorgehensweise zur Förderung des Gigabitausbaus der Telekommunikationssysteme nach der Gigabit Richtlinie 2.0.

Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat Görisried einstimmig, dass die Verwaltung ermächtigt wird, die notwendigen Schritte für die fristgerechte Förderantragstellung beim Bund einzuleiten. Der finale Einstieg wird zu einem späteren Zeitpunkt auf Grundlage einer Grobkalkulation der endgültigen Förderkulisse erfolgen. Ebenso einstimmig wurde der Breitbandberatung Bayern GmbH der Auftrag für die fristgerechte Förderantragstellung zum Preis von brutto 3510,50 Euro erteilt.