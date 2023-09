Nach Insolvenzantrag von Urlbauer: Millionen-Projekt in Görisried steht auf der Kippe

Die finanzielle Schieflage von Urlbauer Haustechnik hat wohl auch Folgen für die Gemeinde Görisried. Warum der Bürgermeister vom "Glück im Unglück" spricht.

26.09.2023 | Stand: 18:33 Uhr

Am Dienstagvormittag sitzen in Görisried drei Männer am Stammtisch vom "Hirsch". Einer hat die Zeitung vor sich, liest den anderen vor. Das Thema: Der Insolvenzantrag von Urlbauer Haustechnik. Die Männer diskutieren. "Das ist schon schlimm", sagt einer. Etliche aus der Gemeinde arbeiten "beim Urlbauer". Und müssen jetzt um ihren Arbeitsplatz bangen. Viele Görisrieder sind auch seit Jahren Kunden der Firma. So wie ein Stammtischbruder. Erst vor Kurzem hat er eine Heizung einbauen lassen. "Das hat alles super geklappt", sagt er. Und jetzt das. Klar, sei auch mal geredet worden über die Firma. Aber ein Insolvenzantrag? Das sei dann doch überraschend gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.